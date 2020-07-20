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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يحجب الصفحات المزيفة للمستشار عدلي منصور

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإصدار قرار من المجلس بحجب جميع الصفحات والمواقع المزيفة التي تحمل اسم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وتحمل اسمه وصوره ولا علاقة له بها.

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر أن المجلس سيقوم بحصر جميع الصفحات والمواقع المزيفة، تمهيدًا لتقديم طلب إلى وزارة الاتصالات بحجبها، بعد أن أبدى المستشار عدلي منصور استنكاره واستياءه من هذه الصفحات واكد انه ليس له صفحات او ومواقع على اى من وسائل سوشيال ميديا ، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.


وأكد رئيس المجلس أن المجلس لن يتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتصدى لهذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها، وأبدى تقديره واحترامه للمستشار منصور الذي تولى المسئولية في ظروف صعبة وأدارها باقتدار، وناشد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة مثل هذه الصفحات والإبلاغ عنها لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم القانونية.
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