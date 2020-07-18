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أخبار البلد

تطوير موقع الأعلى للإعلام وتحويله لمنصة خدمية

السبت 18/يوليه/2020 - 05:56 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

يجرى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عملية تطوير الموقع الالكترونى الخاصة به وتحويله من موقع خيرى لمنصة خدمية .

وقال مصدر مسئول لـ "صدى البلد " إن المجلس سيطلق الموقع الرسمى له فور الانتهاء من عملية التحديث حيث تحول الرابط "العنوان" الخاص بموقع المجلس عند عملية الدخول عليه لفتح الموقع الإلكتروني إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات.

وأضاف المصدر، أنه يجري حاليًا تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني ليصبح نافذة خدمية.

وكان قد قرّر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر في أول اجتماع رسمي له بتشكيله الجديد بإعادة تطوير الموقع وتحويله إلى نافذة خدمية .

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