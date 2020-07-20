AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تكريم أوائل الإعدادية بغرب الفيوم التعليمية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:47 م
أوائل الشهادة الاعدادية
أوائل الشهادة الاعدادية
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

نظمت إدارة غرب الفيوم التعليمية، إحتفالية لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى مدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية للعام الدراسي 2020 مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال تكريم الطلاب، وذلك بمسرح مدرسة التجارة بنات بالفيوم.

حضر الاحتفالية  محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم ، والدكتور عماد بليدي مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية ، ومسئولى الشئون التنفيذية والتعليم الاعدادى والتعليم الخاص ومديري المدارس وعدد من أولياء الأمور والعلاقات العامة بالمديرية.


وبلغ عدد الحاصلين على الدرجات النهائية 280/280 درجة  126 طالب وطالبة ممثلين من 25 مدرسة حكومى وخاص على مستوى إدارة غرب الفيوم. 

وتم التكريم على مرحلتين ، 64 طالب وطالبة اليوم، الأثنين  وتكريم 62 طالب وطالبة يوم الأربعاء المقبل

وقدم وكيل تعليم الفيوم التهنئة القلبية الخالصة للطلاب واولياء الامور، كما قدم رسالة شكر للمعلمين الشرفاء والمدارس الفائزة وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.
تكريم أوائل الإعدادية بغرب الفيوم التعليمية
تكريم أوائل الإعدادية بغرب الفيوم التعليمية
تكريم أوائل الإعدادية بغرب الفيوم التعليمية
تكريم أوائل الإعدادية بغرب الفيوم التعليمية
تكريم أوائل الإعدادية بغرب الفيوم التعليمية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم الفيوم يتابع استلام أبحاث طلاب المدارس الفنية

بنسبة نجاح 99,73%.. محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح 99.91 %.. محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

تعرف على المستندات المطلوبة لتقديم الاعتذارات عن العمل بامتحانات الثانوية العامة في الفيوم

ترشيحاتنا

تضخم أرصدة ويخوت وفيلات ومجوهرات.. الكويت تفتح ملف فساد رواد السوشيال ميديا

أسرع فطار.. طريقة عمل الطعمية بالبيض المسلوق

السعودية تحدد موعد إجازة عيد الضحي للقطاعين العام والخاص

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن حشد مليشيات أردوغان على خط الجفرة - سرت

دروس لتصحيح الأخطاء.. مدرب سموحة يوضح أسباب الهزيمة الساحقة وديا أمام الزمالك

عاتبه على معاكسة السيدات .. كهربائي يقتل عاملا في الجيزة وأهل المجنى عليه يحرقون شقة القاتل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري الدايت القاسي.. أنظمة الريجيم تهدد النساء بالعقم

رغم أزمة كورونا.. الملكة إليزابيث تخطط لقضاء عطلة صيفية برفقة عائلتها بشروط صارمة

أسعار ومواصفات لادا لارجوس lada largus بعد طرحها رسميا في مصر .. صور