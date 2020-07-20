تكريم أوائل الإعدادية بغرب الفيوم التعليمية





نظمت إدارة غرب الفيوم التعليمية، إحتفالية لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى مدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية للعام الدراسي 2020 مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال تكريم الطلاب، وذلك بمسرح مدرسة التجارة بنات بالفيوم.





حضر الاحتفالية محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم ، والدكتور عماد بليدي مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية ، ومسئولى الشئون التنفيذية والتعليم الاعدادى والتعليم الخاص ومديري المدارس وعدد من أولياء الأمور والعلاقات العامة بالمديرية.





وبلغ عدد الحاصلين على الدرجات النهائية 280/280 درجة 126 طالب وطالبة ممثلين من 25 مدرسة حكومى وخاص على مستوى إدارة غرب الفيوم.





وتم التكريم على مرحلتين ، 64 طالب وطالبة اليوم، الأثنين وتكريم 62 طالب وطالبة يوم الأربعاء المقبل



