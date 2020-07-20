فاق التوقعات .. الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى امتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعات

بدأت امتحانات الفرق النهائية لطلاب الجامعات منذ بداية الشهر الجاري بعد أن اقر المجلس الأعلى للجامعات بأن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بجميع الجامعات والمعاهد اعتبارًا من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة.









وشهدت الامتحانات حرصا كبيرا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومسؤولي للجامعات علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا كما قدم المجلس الأعلى للجامعات بعض التسهيلات للطلاب .





حيث قال الدكتور محمد الطيب، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك نجاحا منقطع النظير استطاعت الجامعات تحقيقه في امتحانات طلاب الفرق النهائية وفاق التوقعات.









وأضاف "الطيب"، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن هناك تقريرا يوميا من رؤساء الجامعات يتم توجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.

وأوضح الدكتور محمد الطيب، أنه يتم رصد ما تذكر وزارة التعليم العالي حول وجود حالات كورونا ولكن الواقع أننا لم نتسلم خلال التقارير التي قدمتها الجامعات منذ بدء امتحانات الفرق النهائية، ما يمكن ذكره حول انتقال كورونا بين الطلاب والاشتباه في وجود حالات بالجامعات.

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يستدعي الطوارئ ولا يوجد ما يشير إلى وجود زيادة في الحالات بسبب زيادة الأعداد بسبب الامتحانات من خلال المتابعة بشكل يومي والتقارير يومية التي تقدمها الجامعات.





ومع مراعاة الظروف الحالية قدم المجلس الأعلى للجامعات بعض التسهيلات للطلاب الذين حول إداء الامتحانات لهذا الفصل :









1- يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرًا للظروف الراهنة.









2- التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد إنعقاد الامتحانات ووفقًا للمواعيد التى تقررها مجالس الكليات سواء.













3- تقديم الطلب ورقيا او بأية وسيلة الكترونية اخرى يتم من خلالها التاكد من شخصية مقدمه.









4- ان يكون الاعتذار فى هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني.













5- اما بالنسبة للاعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها فى اى وقت وفى كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبًا.













عقد المجلس الثلاثاء الموافق 23/6/2020 جلسته رقم(701) برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس والسادة رؤساء الجامعات.









وفى بداية الجلسة أطمئن الوزير من رؤساء الجامعات علي انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وان أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا علي اخر استعدادات الجامعات لإجراء إمتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019/2020 علي ان تبدأ أعمال إمتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد إعتبار من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات إعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة.



