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فن

أحمد سعد يسأل جمهوره: أكمل دايت ولا آكل براحتي.. شاهد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان أحمد سعد عدة صور جديدة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وعلق أحمد سعد قائلا: "سؤال بيموتى كل يوم... اكمل دايت ولا اكل براحتى؟".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :

كمل دايت - كل براحتك - كل واعزمنى 


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ويذكر أن الفنان أحمد سعد، قال إنه تم توقيع جزاء عليه بالفصل أسبوعا فى المعهد بسبب اسكتش.


وأضاف "سعد"، في لقاء خاص مع برنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان،: "أغنية الأسد كنت لا أحبها فى البداية ولكنها حققت نجاحا كبيرا"  متابعا: "عمرو سعد رأيه مجرد من المشاعر في أعمالي وأسأله عن كل حاجة وأحيانا اغنية تعجبنى ولكنه يقول عليها غير جيدة، وأسمع كلامه".

وأكمل: "عمرو سعد طلب منى أغنية لمسلسله وتعامل معي بمنطق الأخ الأكبر وخوفت يقول لأمى".


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