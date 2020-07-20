أحمد سعد يسأل جمهوره: أكمل دايت ولا آكل براحتي.. شاهد









وعلق أحمد سعد قائلا: "سؤال بيموتى كل يوم... اكمل دايت ولا اكل براحتى؟".





وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :





كمل دايت - كل براحتك - كل واعزمنى









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ويذكر أن الفنان أحمد سعد ، قال إنه تم توقيع جزاء عليه بالفصل أسبوعا فى المعهد بسبب اسكتش.









وأضاف "سعد"، في لقاء خاص مع برنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان،: "أغنية الأسد كنت لا أحبها فى البداية ولكنها حققت نجاحا كبيرا" متابعا: "عمرو سعد رأيه مجرد من المشاعر في أعمالي وأسأله عن كل حاجة وأحيانا اغنية تعجبنى ولكنه يقول عليها غير جيدة، وأسمع كلامه".





وأكمل: "عمرو سعد طلب منى أغنية لمسلسله وتعامل معي بمنطق الأخ الأكبر وخوفت يقول لأمى".







