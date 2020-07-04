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فن

أطول فترة في حياتي بدون حفلات... أحمد سعد يشارك جمهوره بصورة جديدة

السبت 04/يوليه/2020 - 01:35 ص
أحمد سعد
أحمد سعد
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ميرنا محمود
نشر الفنان احمد سعد صورة جديدة له من احد الافراح  من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي ولتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وعلق أحمد سعد على الصورة قائلا : اخيرا روحت فرح معزوم مش بغني ..بس نفسي اشوف ناس فرحانين..دي اطول فتره في حياتي اعيش بدون حفلات وافراح 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى :

منور يا نجم ، ربنا يرزقك ، ربنا يفرحك دايما

اقر ايضا :


ويذكر أن وجهت نقابة المهن الموسيقية الشكر إلى شركة مزيكا والقائمين عليها والمنتج الكبير محسن جابر أحد رواد صناعة الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي لاستجابته السريعة لتنفيذ القانون واللوائح التنفيذية وأيضا قواعد النظام العام للدولة المصرية.

جاء ذلك بعد أن منعت الشركة إذاعة أغنية المطرب أحمد سعد والتي شاركه الغناء فيها حسن شاكوش لعدم حصولهما على تصريح النقابة كما أن الأخير ليس عضوا بالنقابة ولا يحمل تصريحا وهو الأمر الذي لا يتفق مع مواد القانون.
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