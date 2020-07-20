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توك شو

أردوغان جاب ورا .. أحمد موسى: السيسي أفشل مخطط تركيا الكبرى

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:52 م
الرئيس السيسي وأردوغان
الرئيس السيسي وأردوغان
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، أن ما يحدث في ليبيا يهدد الأمن القومي لمصر، موضحا أنه لولا ثورة 30 يوليو لكان أردوغان سيطر على الأقليم بإكملة وتكوين تركيا الكبرى. 

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، قائلا: « في دولة قوية اسمها مصر أفشلت خطة أردوغان .. الرئيس أنقذ مصر والأمة العربية من مخططات الديكتاتور أردوغان الاستعمارية».

وأشار موسى إلى أن تصريحات متحدث الرئاسة التركية بانه لن يحارب مصر مجرد تمويه، مرددا: « أردوغان ملوش أمان بس جاب ورا .. بعد استعداد القوات المسلحة القوية للتدخل في ليبيا بعد طلب القبائل الليبية».

ورددا موسى: « اردوغان مش رئيس دولة ده زعيم عصابة .. ويحاول السيطرة على الإقليم ولكن مصر تقف له بالمرصاد».

ونوه موسى، أن أردوغان يحاول ادخال 20 ألف إرهابي في سيناء للسيطرة عليها ولكن الجيش المصري يقف له لحماية بلدنا وحدودنا. 
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