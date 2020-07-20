مواعيد تدريبات ناشئي التنس الأرضي في نادي الزمالك





أضاف عباس أن التدريبات ستكون في أيام: السبت والإثنين والأربعاء من الخامسة وحتى السادسة مساءا ومن السادسة وحتى السابعة مساءا ومن السابعة وحتى الثامنة مساءا على الترتيب.







كما أشار إلى أنه يتم حاليا تسجيل لاعبى فرق تحت: ٨ و٩ و١٠ سنوات ولاعبى فرق التجهيزى ولاعبى الأكاديمية تمهيدا لبدء التدريبات.









ومن المقرر أن يتم استئناف نشاط الاتحاد المصرى للتنس اعتبارا من بداية سبتمبر ٢٠٢٠.

كشف صبري عباس المدير الفني لقطاع التنس الأرضي بالنادي عن أنه تم استئناف التدريبات بشكل جزئي لفريقي 12 و14سنه للناشئين والناشئات وذلك طبقا للإجراءات الاحترازية المرسلة من الاتحادين المصرى والدولي للتنس.