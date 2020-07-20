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منوعات

طائفة سحرية.. القبض على رجل يستعبد السيدات منذ 30 عاما في منزله.. فيديو وصور

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:12 م
القبض على زعيم الطائفة
القبض على زعيم الطائفة
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أماني إبراهيم
توصلت الشرطة الإيطالية إلى جماعة مستعبدة، بواسطة رجل عمره 77 عاما يقوم بـ غسيل دماغ السيدات لينضممن إلى جماعته السرية، منذ أكثر من ثلاثة عقود.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يدعى هذا الرجل (الطبيب) وهو يقوم بجذب النساء إلى طائفته، بحجة العمل في المجال التجاري، الرقص،  الأعشاب، محلات الحرف اليدوية، ولكن يستعبدهن بعد ذلك في أغراض أخرى مشبوهة.


وألقت الشرطة الإيطالية القبض عليه في شمال البلاد، واعترفت السيدات بأنه بعدما استدرجهن إلى المكان، قام بضربهن وأساء معاملتهن، وحبسهن، وحتى الآن لم يعرفن اسمه وغير مسموح لهن بالحديث معه.


ووفقا للتقرير التي نشرته صحيفة Messaggero الإيطالية، فقد استعان هذا الرجل بشخص متخصص في علم النفس، ساعد السيدات في تلقينهن العقائد، والعبادة الغريبة الخاصة بهذه الجماعة، وأقنعهن بقطع كل العلاقات مع عائلاتهن.


ومنح زعيم طائفة استعباد السيدات، كل منهن شقة خاصة بها مما جعلهن يعتمدن على الطائفة من أجل البقاء معه، وكان يملي عليهن كل التحركات بواسطة الأجهزة المثبتة في الشقق.


وقالت الشرطة إن نظام معتقداته اعتمد على ممارسات سحرية، وأماكن أسطورية، والغريب أنه تم إقناع السيدات للخضوع إلى الاعتداءات المستمرة، والتعذيب الذي وصل إلى حرقهن.


وأظهر مقطع فيديو، السيدات المستعبدات وهن يرقصن عاريات في حديقة، ضمن الطقوس التي يؤدينها، وتقول الشرطة إن هذه الجماعة الغريبة تأسست قبل 30 عاما، بعد بحث الشرطة عن مكانه لمدة تزيد عن عامين.


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طائفة سحرية.. القبض على رجل يستعبد السيدات منذ 30 عاما في منزله.. فيديو وصور
طائفة سحرية.. القبض على رجل يستعبد السيدات منذ 30 عاما في منزله.. فيديو وصور
طائفة سحرية.. القبض على رجل يستعبد السيدات منذ 30 عاما في منزله.. فيديو وصور
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