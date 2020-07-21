أخبار الفن | تسجيل صوتي لـ والدة تامر حسني.. أنباء عن إصابة شقيقة زينة بنزيف في المخ.. سوسن بدر بـ الشورت

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:













تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورًا حديثة لـ الفنانة سوسن بدر، عبر تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع أحد الأشخاص، خلال عطلتها الصيفية.











استضافت النجمة مادلين طبر في برنامجها «حلوة يا دنيا» الذي يعرض يومي الاحد والاتنين علي قناة تن خبيرة التاروت نورهان مدين التي حكت عن رموز ورسومات أوراق التاروت ومدلول هذه الرسومات وكيف ان هناك ارتباطا وثيقا بين التاروت وعلم الطاقة.











نشرت الفنانة ليلى عز العرب، تغريدة لها عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أعلنت من خلاله عن رغبتها في توثيق حسابها، ودعمه بالعلامة الزرقاء، وطالبت متابعيها بالنصائح.











أثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول أخبار غير مؤكدة، حول تعرض نسرين رضا، شقيقة الفنانة زينة، إلى نزيف حاد في المخ، ونقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.







