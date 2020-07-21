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أخبار البلد

بعد إطلاق أحمد موسى له.. هاشتاج #كلنا_الجيش_المصري الثالث على العالم.. شاهد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
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سيد احمد
تصدر هاشتاج كلنا الجيش المصرى الذى أطلقه الإعلامي أحمد موسى قائمة الأكثر تداولا فى العالم على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، حيث وصل الى رقم 3 على مستوى العالم بـ67 ألف تغريدة؛ والأول في مصر والسعودية والإمارات والكويت.

وجاءت بعض التغريدات كالاتى : 

‏‎#كلنا_الجيش_المصري
عشتي يامصر وعاشوا ولادك
وتحيا مصر وجيش مصر العظيم

‏‎#كلنا_الجيش_المصري
واجب على كل عربي الوقوف مع مصر
جيش مصر ليس لمصر فقط بل للعرب
عز و نصر مصر عز و نصر للعرب
تحيا مصر برئيسها و بجيشها و بشعبها 

‏‎#كلنا_الجيش_المصري
طيب أقسم بالله اني قاعد مستني الاستدعاء بفارغ الصبر ونفسي اروح واشارك جيش بلدي
ضد كل طاغي تحيا مصر 

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ويذكر ان أحمد موسى، قال إن الشعب المصري بأكمله خلف قواته المسلحة عكس الأعداء في قطر وتركيا وجماعة الإخوان الذين بدأوا منذ فترة كبيرة التجهيز لمواجهة جيش بلدهم والانضمام للجانب التركي فمن إخوان مصر من إنضم للميليشيات التركية في ليبيا.

وشارك موسى في الهاشتاج الآلاف من المصريين والعرب وصفحات رسمية منها الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف.

هاشتاج #كلنا_الجيش_المصري يجتاح العالم على تويتر خلال ٧ دقائق
تم النشر بواسطة ‏صدى البلد‏ في الاثنين، ٢٠ يوليو ٢٠٢٠
بعد إطلاق أحمد موسى له.. هاشتاج #كلنا_الجيش_المصري الثالث على العالم.. شاهد
بعد إطلاق أحمد موسى له.. هاشتاج #كلنا_الجيش_المصري الثالث على العالم.. شاهد
بعد إطلاق أحمد موسى له.. هاشتاج #كلنا_الجيش_المصري الثالث على العالم.. شاهد
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