بعد إطلاق أحمد موسى له.. هاشتاج #كلنا_الجيش_المصري الثالث على العالم.. شاهد





وجاءت بعض التغريدات كالاتى :





‏‎#كلنا_الجيش_المصري

عشتي يامصر وعاشوا ولادك

وتحيا مصر وجيش مصر العظيم





‏‎#كلنا_الجيش_المصري

واجب على كل عربي الوقوف مع مصر

جيش مصر ليس لمصر فقط بل للعرب

عز و نصر مصر عز و نصر للعرب

تحيا مصر برئيسها و بجيشها و بشعبها





‏‎#كلنا_الجيش_المصري

طيب أقسم بالله اني قاعد مستني الاستدعاء بفارغ الصبر ونفسي اروح واشارك جيش بلدي

ضد كل طاغي تحيا مصر





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قال إ ن الشعب المصري بأكمله خلف قواته المسلحة عكس الأعداء في قطر وتركيا وجماعة الإخوان الذين بدأوا منذ فترة كبيرة التجهيز لمواجهة جيش بلدهم والانضمام للجانب التركي فمن إخوان مصر من إنضم للميليشيات التركية في ليبيا. ويذكر ان أحمد موسى،





وشارك موسى في الهاشتاج الآلاف من المصريين والعرب وصفحات رسمية منها الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف.





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