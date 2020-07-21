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محافظات

في إجازة العيد.. حملات رقابية لمتابعة المعديات النهرية ولجان لمتابعة الأسواق بالبحيرة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:27 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على  رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف حملات الرقابة على المعديات النهرية خلال إجازة للتاكد من تراخيصها وتوافر كافة المواصفات والإشتراطات الفنية بها والالتزام بتحميل الاعداد المقررة وإيقاف المخالف منها .

جاء ذلك في إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال عيد الاضحى المبارك بجميع الوحدات المحلية للعمل على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى أحداث طارئة خلال إجازة العيد.

ووجه بتشكيل لجان لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار ومصادرة الأغذية الفاسدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشکیل أطقم عمل طوارئ بالوحدات المحلية للمتابعة والمرور على مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات والوحدات الصحية .

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وأكد المحافظ على تشكيل غرف عمليات فرعية بجميع المراكز لمتابعة إنتظام العمل بكافة المرافق مع تواجد كافة القيادات الأولى في مواقعها أو نوابهم بكافة الأجهزة بالتبادل للتدخل الفورى تجاه اى مشكلة تطرأ خلال فترة العيد

وطالب بضرورة تواجد رؤساء وعناصر قطاع النظافة في مواقعهم لمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع وتجهيز الحدائق والأماكن العامة والتعامل فورا مع أية تجمعات للمخلفات المنزلية ورفع كافة الاشغالات بالشوارع مع إستمرار عمل حملات التعقيم والتطهير بالشوارع والميادين

وفى سياق متصل، وجه المحافظ مشروعى المواقف و النقل الداخلي ( التأكد من إنتظام العمل بالمواقف بجميع مراكز المحافظة والالتزام بخطوط السير - توافر سيارات الأجرة بالمواقف وكفايتها لنقل الركاب وتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا و انتظام العمل بمشروع النقل الداخلى وزيادة فترات العمل أثناء العيد لمواجهة التكدسات - التاكد والمتابعه بالالتزام بالتعريفة المقررة  ).   

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