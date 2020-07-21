الدوري السعودي.. فيتوريا يجهز هوساوي ومادو لديربي الرياض





ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الهلال، يوم 5 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري السعودي.





وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن فيتوريا ينتظر تعافي عمر هوساوي ومادو تماما، للمشاركة في تدريبات الفريق الأسبوع المقبل، استعدادا لمواجهة الهلال.





وأضافت أن فيتوريا سيدفع بأحدهم بجانب العمري في لقاء الهلا، في ظل تعلق أزمة تجديد إعارة المدافع البرازيلي مايكون من نادي جالطة سراي التركي.





وكانت رابطة الدوري السعودي حددت 4 أغسطس المقبل، موعدا لاستئناف المسابقة، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

وضع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي، خطة لتجهيز ثنائي الفريق المصاب عمر هوساوي وعبدالله مادو، استعدادا لمواجهة لمواجهة الهلال المرتقبة في ديربي الرياض.