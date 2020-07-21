الهلع.. نوباته وأعراضه وطرق التعامل مع شخص يعاني منه

نوبة الهلع هي نوبة مفاجئة ومكثفة من الخوف والقلق، وهناك عدة طرق لمساعدة شخص يعاني من نوبة هلع، وتشمل هذه الطرق استخدام تقنيات التريض ومساعدتهم على التحكم في تنفسهم.





وكشف موقع mediacl news today، عن كيفية مساعدة شخص ما خلال نوبة هلع، ومعرفة علامات الإنذار المبكر ، ومتى نحصل على المساعدة.







- كيفية مساعدة شخص أثناء نوبة هلع

قد يساعد اقتراح تقنيات التريض، مثل الجلوس أو العد إلى 10، الشخص الذي يعاني من نوبة هلع، ولكن بسبب الطبيعة الشديدة للأعراض، من المهم فهم كيفية التفاعل عندما يعاني شخص من نوبة هلع ، حيث قد يشعر وكأنه يموت أثناء النوبة.

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يمكن أن تساعد بعض الاستراتيجيات والطرق في التخفيف من الذعر وتخفيف الموقف وحتى إيقاف الأعراض من التفاقم. وتشمل الطرق التي يمكن أن يساعد بها الشخص ما يلي:





الهدوء المتبقي

نوبات الهلع لا يمكن التنبؤ بها وتحدث لأسباب مختلفة، ومن بين أولئك الذين يعانون من نوبات الهلع، قد يكون لدى البعض فقط بضع نوبات في حياتهم، في حين أن البعض الآخر لديه نوبات متكررة، ويظهر تقرير نشر في عام 2016 أن معظم الأشخاص الذين لديهم نوبة ذعر واحدة من المحتمل أن يكون لديهم المزيد.





ونظرًا لأن نوبات الهلع تأتي دون سابق إنذار ، فقد تكون مخيفة جدًا، ومن المهم أن يبقى الجميع هادئين، بينما رد الفعل المذعور يمكن أن يجعل الموقف أسوأ، وتصل أعراض نوبة الهلع عادة إلى ذروة شدتها في 10 دقائق، لذلك من المهم أن يتصرف الناس بسرعة للمساعدة في تخفيف الأعراض قدر الإمكان.





- عمل محادثة وتأكيدات إيجابية

ما يقوله الشخص ردًا على تعرض شخص لنوبة هلع هو بنفس أهمية ما يفعله، يمكن أن يؤدي الانخراط في المحادثة إلى تشتيت الانتباه عن الأعراض الشديدة ويساعد الشخص على تنظيم تنفسه، فمن المهم أن تسأل ما إذا كان الشخص يحتاج إلى المساعدة بدلًا من مجرد افتراض أنه يفعل ذلك. وفيما يلي بعض الإرشادات حول ما يجب القيام به :





اطرح الأسئلة:

قدم نفسك واسأل عما إذا كان الشخص بحاجة إلى المساعدة. إذا كان الأمر كذلك ، اسألهم إذا كانوا يعتقدون أنهم يعانون من نوبة هلع وما إذا كان لديهم نوبة من قبل، قد تذكرهم هذه المطالبة بالهجمات السابقة وكيف تعافوا.



ابق أو اذهب:

دع الشخص يعرف أنه ليس عليه البقاء حيث هو، فقد يؤدي ترك موقف معين إلى تخفيف الضغط عن شخص يعاني من نوبة هلع، واكتشف ما يجعلهم يشعرون براحة أكبر.





الكلمات الرقيقة:

البقاء إيجابيًا وعدم الحكم عليه أمر مهم، ساعد الشخص على فهم أنك موجود لمساعدته ، وهو بأمان ، وسوف يتغلب على ذلك. ذكرهم بأن نوبة الهلع مؤقتة فقط.





إجراء محادثة ودية:

يمكن أن تساعد الدردشة الجذابة في تشتيت انتباه الشخص عن أعراضه، فإذا كنت صديقًا ، فاطرح برفق موضوعًا مهتمًا به لمساعدته على التفكير في شيء آخر.





- اقتراح تقنيات التأريض

عندما يفقد الشخص سيطرته على نفسه ومحيطه ، يمكن أن تساعده تقنيات التأريض على العودة إلى اللحظة الحالية، تتضمن هذه التقنيات :





الجلوس: يبدو الاسترخاء على كرسي مريح بسيطًا ، ولكن يمكن أن يكون فعالًا للغاية. مع وضع القدمين على الأرض بشكل مريح ، يجب على الشخص التركيز على التنفس والخروج ببطء وكيف يشعر بالجلوس على الكرسي.





أسلوب 5-4-3-2-1 : التركيز على أشياء أخرى في الغرفة والحواس المختلفة يمكن أن يصرف الشخص عن نوبة الهلع. يمكنهم التركيز على تحديد خمسة عناصر للرؤية ، وأربعة أشياء للمس ، وثلاثة ضوضاء للاستماع ، ورائحتين مختلفتين ، وطعم واحد.





الرياضيات البسيطة: العد من واحد إلى 10 خارج الترتيب أو إجراء حسابات رياضية بسيطة ، مثل الجداول الزمنية ، يوفر شيئًا آخر للتركيز عليه.





التركيز: اسأل الشخص عن أي يوم في الأسبوع ، ومن هم معه ، وأين هم.





- تقديم المساعدة المستمرة

قد يشعر بعض الناس بالحرج من نوبة هلع ، وكذلك يجدونها مرهقة، وسيساعد الدعم المستمر والمشاركة في تخفيف قلقهم . تواصل عن طريق تسجيل الوصول بين الحين والآخر. قد يساعد اكتشاف المزيد عن الحالة أيضًا إذا حدث الموقف مرة أخرى.





- ما لا يجب فعله عندما يتعرض شخص لنوبة هلع

يمكن أن تكون مساعدة شخص يعاني من نوبة هلع أمرًا مرهقًا للغاية ، لذلك من المهم أن يدرك الشخص الإجراءات التي يمكن أن تجعل نوبة الهلع أسوأ.





تشمل الإجراءات التي يمكن أن تجعل نوبة الهلع أسوأ ما يلي :

قول "تهدئة": في حين أن الحصول على شخص يتحدث أمرًا حيويًا ، فإن عبارات مثل "تهدئة" و "لا تقلق" و "حاول الاسترخاء" يمكن أن تجعل الأعراض أسوأ.

الشعور بالغضب: احتفظ بالصبر لمساعدة الشخص على التعامل مع نوبة الهلع وعدم التقليل من تجربته. يجب أن يكون التركيز عليها ، مهما كانت الأعراض تستغرق وقتًا حتى تمر.

عمل الافتراضات: اسأل الشخص دائمًا عن المساعدة التي يحتاجها ، بدلًا من افتراض أو تخمين النصيحة الصحيحة.





-علامات التحذير ومتى يمكن الحصول على المساعدة

في حين أن نوبة الهلع يمكن أن تحدث فجأة، فإن الشخص غالبًا ما يعاني من علامات تحذيرية. وقد تشمل العلامات :

ضيق في التنفس

مشاعر الرعب أو الفزع

اهتزاز ودوخة

خفقان القلب

الشعور وكأنهم يموتون



وقد لا يشعر الشخص المصاب بنوبة هلع بالراحة عند طلب المساعدة، ومع ذلك، يمكن أن تستمر الأعراض لساعات مع نوبة ذعر واحدة تتدحرج إلى أخرى ، لذلك يجب على الشخص الحصول على مساعدة طبية إذا شعر أنه ضروري.





يُعد الألم في الذراعين أو الكتفين مصدر قلق أيضًا ، حيث يمكن أن تكون أعراض النوبة القلبية ونوبة الهلع متشابهة، خصوصا إذا لم يكن الشخص قد أصيب بنوبة هلع من قبل ، وكان يعاني من ألم في الصدر ، وكان يتقيأ.





قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من نوبات الهلع في كثير من الأحيان في الانضمام إلى مجموعة دعم أو ، إذا أمكن ، الاعتماد بشكل أكبر على أفراد العائلة والأصدقاء للمساعدة في منع تكرار نوبات الهلع.







- أعراض نوبة الهلع

يمكن أن تبدأ نوبات الهلع دون سابق إنذار ، وقد تكون مخيفة. يمكن أن يحدث الهجوم عندما يكون الشخص مرتاحًا أو حتى نائمًا. بينما تختلف الأعراض ، تشمل الأعراض الشائعة ما يلي :

سرعة دقات القلب

التعرق أو الارتعاش أو الاهتزاز

ضيق في التنفس

الشعور بالغثيان أو الغثيان

فقدان السيطرة

الشعور بالخطر الوشيك

آلام في الصدر وتشنجات في المعدة

الدوار أو الإغماء





قد يتلقى الأشخاص الذين يعانون من نوبات الهلع تشخيصًا لاضطراب الهلع، وفقًا لجمعية القلق والاكتئاب الأمريكية ، تظهر الإحصاءات أن اضطراب الهلع يؤثر على حوالي 6 ملايين بالغ في الولايات المتحدة ، أو 2.7 ٪ من السكان.