من الخوف للوقاية ومن الهلع للحرص.. الصحة الكويتية تؤكد على الإرشادات العامة للوقاية

قال الشيخ باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، إن عدد الحالات في الكويت وصل إلى 152 حالة، ومنها 5 حالات في العناية المركزة، و3 حالات في وضع حرج، كلهم يتلقون العلاج في إحدى المؤسسات الطبية التابعة للدولة.





وأضاف وزير الصحة، خلال حواره في مؤتمر صحفي، يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك العديد من التوصيات الغذائية التي يجب اتباعها وهذا ليس بمجرد تأثيرها على الصحة على المدى القريب، وإنما على المدى البعيد أيضًا، ولكنها تساعد على الحد من تفاقم المرض إذا حدث أصابة لأي شخص فيكون لديه جهاز مناعة يستطيع المقاومة.





وأكد أنه يجب الحفاظ على نظام غذائي صحي، والتقليل من السكريات والمشروبات السكرية، والامتناع عن التدخين تماما لأنه واحد من مسببات تفاقم المضاعفات عند الإصابة بفيروس "كوفيد -19".





وشدد على ضرورة ممارسة الرياضة يوميا بما لا يقل عن 30 دقيقة للكبار، وساعة للأطفال، والابتعاد تماما عن التجمعات والاختلاط، وهذا ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.





وأشار إلى أنه يجب عدم القلق بشكل مبالغ فيه، والحفاظ على الصحة النفسية العامة، معقبًا: "لنستبدل الخوف بالوقاية، ونستبدل الهلع بالحرص".