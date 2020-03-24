AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

من الخوف للوقاية ومن الهلع للحرص.. الصحة الكويتية تؤكد على الإرشادات العامة للوقاية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:01 ص
الشيخ باسل الصباح،
الشيخ باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال الشيخ باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، إن عدد الحالات في الكويت وصل إلى 152 حالة، ومنها 5 حالات في العناية المركزة، و3 حالات في وضع حرج، كلهم يتلقون العلاج في إحدى المؤسسات الطبية التابعة للدولة.


وأضاف وزير الصحة، خلال حواره في مؤتمر صحفي، يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك العديد من التوصيات الغذائية التي يجب اتباعها وهذا ليس بمجرد تأثيرها على الصحة على المدى القريب، وإنما على المدى البعيد أيضًا، ولكنها تساعد على الحد من تفاقم المرض إذا حدث أصابة لأي شخص فيكون لديه جهاز مناعة يستطيع المقاومة.


وأكد أنه يجب الحفاظ على نظام غذائي صحي، والتقليل من السكريات والمشروبات السكرية، والامتناع عن التدخين تماما لأنه واحد من مسببات تفاقم المضاعفات عند الإصابة بفيروس "كوفيد -19".


وشدد على ضرورة ممارسة الرياضة يوميا بما لا يقل عن 30 دقيقة للكبار، وساعة للأطفال، والابتعاد تماما عن التجمعات والاختلاط، وهذا ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.


وأشار إلى أنه يجب عدم القلق بشكل مبالغ فيه، والحفاظ على الصحة النفسية العامة، معقبًا: "لنستبدل الخوف بالوقاية، ونستبدل الهلع بالحرص".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حال تفاقم كورونا.. نائبة تتساءل عن المخزون الاستراتيجي من الكمامات

المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ينصح بعدم السفر لدولتين جديدتين

لا داعي للذعر.. بيان من الصحة الكويتية بشأن مستجدات كورونا في البلاد

الأعلى للإعلام ينصح بعدم الانسياق وراء الشائعات.. خبراء يوضحون الطرق الصحيحة للتعامل مع كورونا.. ويؤكدون: مصر تدير الأزمة بشكل صحيح.. والمشكلة عالمية

الكورونا مش وحش.. أستاذ صحة عامة يؤكد أنه مرض تنفسي يسهل علاجه.. فيديو

أحمد عكاشة: يجب تلقي المعلومات عن فيروس كورونا مرة في اليوم لهذا السبب.. فيديو

ترشيحاتنا

تعرف على تفاصيل بروتوكول الصحة الجديد لعلاج كورونا

شاب ينتحر من نافذة الحجر الصحي بالكويت.. تفاصيل

انتهت حلول الأرض.. تصريح رئيس الوزراء الإيطالي عن كورونا حقيقة أم شائعة؟

خالف 3 مواد بآداب المهنة.. جمال شعبان يخضع للتحقيق لوصفه دواء لفيروس كورونا.. صور

لمكافحة كورونا.. الصين تعلن استعدادها للتعاون مع مصر لمكافحة الفيروس.. فيديو

وفاة 3 مصريين في ميلانو من بين 11 أصيبوا بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جهل.. مسيرات التكبير ضد كورونا فرصة لانتشار الفيروس بالإسكندرية.. فيديو

بعد عمله 35 يومًا دون توقف لمواجهة كورونا.. سكتة دماغية تنهى حياة طبيب شاب

بعد علاج استمر أسبوعين.. تعافي امرأة حامل من فيروس كورونا في ووهان