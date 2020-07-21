واقعة هزت السوشيال ميديا.. العثور على جثة طالب هندسة بين الصخور بعد 11 يوما من الغرق.. وآلاف من أهالي قريته في استقباله لدفنه بمقابر الأسرة

* الأحزان تسيطر على قرية الرغامة التابعة لمركز الرياض منذ 11 يوما

* تدشين هاشتاج للمطالبة بتكثيف الجهود للبحث عن الشاب الغريق في بلطيم

* رجال الإنقاذ يعثرون على جثمان طالب الهندسة وسط الحجارة باللسان الأخير بشاطئ الفيروز

سادت الأحزان قرية الرغامة التابعة لمركز الرياض بـ محافظة كفر الشيخ ؛ قبل العثور على جثة ابن القرية نور كلش، الغارق في مصيف بلطيم منذ 11 يوما، بالرغم من تكثيف جهود الإنقاذ للبحث عنه.





وتحولت القرية إلى سرادق عزاء كبير، حزنًا على فقيدها الشاب نور كلش، الذي أحزن جميع أهلها؛ لما يتمتع به من أدب جم ودماثة أخلاق.





وتواصلت جهود الإنقاذ بمصيف بلطيم؛ للبحث والعثور على جثة نور كلش ، الطالب بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، والذي تعرض للغرق في شاطئ الأمل بـ مصيف بلطيم



من جانبه، كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتكثيف جهود البحث عن الطالب الغارق في المصيف.





- حقيقة العثور على نور

كان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا أخبارًا غير صحيحة، بالعثور على جثة الشاب الغارق في مصيف بلطيم، وهو ما نفته مصادر أمنية لـ"صدى البلد"، تبين عدم صحتها، وأن البحث مازال جاريًا



