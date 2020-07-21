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واقعة هزت السوشيال ميديا.. العثور على جثة طالب هندسة بين الصخور بعد 11 يوما من الغرق.. وآلاف من أهالي قريته في استقباله لدفنه بمقابر الأسرة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:30 م
طالب هندسة
طالب هندسة
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قسم المحافظات
* الأحزان تسيطر على قرية الرغامة التابعة لمركز الرياض منذ 11 يوما
* تدشين هاشتاج للمطالبة بتكثيف الجهود للبحث عن الشاب الغريق في بلطيم
* رجال الإنقاذ يعثرون على جثمان طالب الهندسة وسط الحجارة باللسان الأخير بشاطئ الفيروز

سادت الأحزان قرية الرغامة التابعة لمركز الرياض بـ محافظة كفر الشيخ؛ قبل العثور على جثة ابن القرية نور كلش، الغارق في مصيف بلطيم منذ 11 يوما، بالرغم من تكثيف جهود الإنقاذ للبحث عنه.

وتحولت القرية إلى سرادق عزاء كبير، حزنًا على فقيدها الشاب نور كلش، الذي أحزن جميع أهلها؛ لما يتمتع به من أدب جم ودماثة أخلاق.

وتواصلت جهود الإنقاذ  بمصيف بلطيم؛ للبحث والعثور على جثة نور كلش، الطالب بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، والذي تعرض للغرق في شاطئ الأمل بـ مصيف بلطيم.

من جانبه، كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتكثيف جهود البحث عن الطالب الغارق في المصيف.

- حقيقة العثور على نور
كان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا أخبارًا غير صحيحة، بالعثور على جثة الشاب الغارق في مصيف بلطيم، وهو ما نفته مصادر أمنية لـ"صدى البلد"، تبين عدم صحتها، وأن البحث مازال جاريًا

- استمرار مسح الشواطئ
وقال محافظ كفر الشيخ، خلال بيان إعلامي، إن عمليات البحث فى محيط موقع الغرق، وحول الحواجز مازالت مستمرة، من أجل العثور على الشاب الغارق نور كلش.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع على مدار الساعة الجهود التى تقوم بها كافة الأجهزة المعنية، والمتطوعين ، للبحث عن جثمان الشهيد نور كلش.

وأضاف، أنه يتواصل مع أسرته، لطمأنتهم بأن الدولة والمحافظة فى خدمتهم، داعيًا الله عز وجل أن يكلل هذا المجهود بظهور جثمان الفقيد رحمه الله في أسرع وقت.

وتداول عدد كبير من أبناء محافظة كفر الشيخ، هاشتاج #انقذوا_نور_كلش_غريق_مصيف_بلطيم؛ للمطالبة بتكثيف الجهود للبحث عن الشاب الغارق.

- لعثور علي الجثة
نجحت جهود الإنقاذ في العثور على جثمان نور كلش، الطالب بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، والذي تعرض للغرق في شاطئ الأمل بمصيف بلطيم منذ 11 يومًا.

وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد"، إنه جارٍ استخراج جثمان الفقيد نور كلش، بعد أن عثر عليه وسط الحجارة باللسان الأخير بشاطئ الفيروز.

ووصل جثمان فقيد الشباب نور كلش، بعد العثور على جثته وسط الصخور بشاطئ الفيروز؛ وكان في استقباله الآلاف من أهالي قرية الرغامة بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ لأداء صلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر الأسرة.
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