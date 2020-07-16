تأكيدًا لـ صدى البلد.. المركز الإعلامي لـ كفر الشيخ يحذف خبر انتشال جثمان نور كلش

اضطر مسئولو المركز الإعلامي ل محافظة كفر الشيخ ، اليوم، إلى حذف مقطع فيديو "بث مباشر"، جاء تحت عنوان " مباشر .. العثور على جثمان الفقيد نور كلش.. #الصفحة_الرسمية_لمحافظة كفر الشيخ"، بعد أن تبين عدم صحة انتشال جثمان الفقيد.





ونقل الكثير من الصحفيين ومراسلي المواقع الإخبارية، خبر انتشال جثمان نور كلش ، الطالب بكلية الهندسة، الذي تعرض للغرق بشاطئ الأمل في مصيف بلطيم منذ أسبوع، استنادًا إلى معلومة المركز الإعلامي غير الصحيحة.





وحرص "صدى البلد" على التيقن والتثبت من هذه المعلومة، وفضل ألا ينشر إلا المعلومة الصحيحة الصادقة، بما يتوافق مع السياسية التحرية لموقع "صدى البلد" الإخباري، الهادفة إلى نشر الأخبار الصحيحة الصادقة والشائعات الكاذبة.





ونفى مصدر أمنى مسئول بمحافظة كفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالعثور على جثة نور كلش، طالب كلية الهندسة الغارق منذ أسبوع بمصيف بلطيم.





وقال المصدر الأمني، لـ"صدى البلد"، إن جهود رجال الإنقاذ مستمرة حتى هذه اللحظة، ولم يعثر على جثته، وسيتم الإعلان فور العثور علي جثته، وإخطار النيابة العامة للتصريح بدفن المتوفى.



