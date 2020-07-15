لليوم السادس.. فرق الإنقاذ تكثف جهودها للعثور على جثة طالب غرق بـ مصيف بلطيم ..شاهد

تتواصل جهود الإنقاذ لليوم السادس على التوالي في شاطئ الأمل بـ مصيف بلطيم ، من أجل العثور على جثمان نور كلش الطالب الجامعي الذي تعرض للغرق منذ 6 أيام.







وينتظر أهالي وأسرة الطالب الغريق نور كلش ، البالغ من العمر 22 عامًا، العثور على جثته من أجل العودة بها ودفن جثمان بمسقط رأسه بقرية الرغامة التابعة لمركز الرياض.







ومن جانبه، تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، أمس الثلاثاء، جهود البحث عن الجثة المفقودة، بشواطئ مدينة مصيف بلطيم.









والتقى محافظ كفر الشيخ، ونائبه، بأسرة الفقيد نور كلش، مقدمًا لها واجب العزاء والمواساة، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهمهم الصبر والسلوان.









كما شارك الآلاف من شباب محافظة كفر الشيخ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، و"تويتر"، في الهاشتاج #انقذوا_نور_كلش_غريق_مصيف_بلطيم، وسط سيل من التعليقات الحزينة على فراق هذا الشاب الذي لقي مصرعه في مصيف بلطيم.







