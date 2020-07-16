مصدر أمنى ينفي العثور على جثة نور الغارق بمصيف بلطيم منذ أسبوع

نفى مصدر أمنى مسئول بكفر الشيخ، اليوم، صحة ما تداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالعثور على جثة نور كلش، الطالب الجامعي، الذي غرق منذ 7 أيام في مصيف بلطيم، مشيرًا إلى أن ما تردد عارٍ تمامًا عن الصحة.
من جانبه، قال محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة والإعلام بـ مصيف بلطيم ، لـ"صدى البلد"، إن جهود فرق الإنقاذ مازالت مستمرة وتواصل تكثيف أعمالها من أجل العثور على جثة نور كلش، مشيرًا إلى أن الجثة لم يتم العثور عليها حتى هذه اللحظة.
وطالب الخطيب، الجميع بتحرى الدقة والمصداقية في نشر الأخبار وعدم التسرع في نشرها دون التيقن والتحقق منها.