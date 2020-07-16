مصدر أمنى ينفي العثور على جثة نور الغارق بمصيف بلطيم منذ أسبوع

نفى مصدر أمنى مسئول بكفر الشيخ، اليوم، صحة ما تداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالعثور على جثة

، الطالب الجامعي، الذي غرق منذ 7 أيام في مصيف بلطيم، مشيرًا إلى أن ما تردد عارٍ تمامًا عن الصحة.