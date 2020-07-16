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حوادث

مصدر أمنى ينفي العثور على جثة نور الغارق بمصيف بلطيم منذ أسبوع

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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محمود زيدان
نفى مصدر أمنى مسئول بكفر الشيخ، اليوم، صحة ما تداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالعثور على جثة نور كلش، الطالب الجامعي، الذي غرق منذ 7 أيام في مصيف بلطيم، مشيرًا إلى أن ما تردد عارٍ تمامًا عن الصحة.

من جانبه، قال محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة والإعلام بـ مصيف بلطيم ، لـ"صدى البلد"، إن جهود فرق الإنقاذ مازالت مستمرة وتواصل تكثيف أعمالها من أجل العثور على جثة نور كلش، مشيرًا إلى أن الجثة لم يتم العثور عليها حتى هذه اللحظة.

وطالب الخطيب، الجميع بتحرى الدقة والمصداقية في نشر الأخبار وعدم التسرع في نشرها دون التيقن والتحقق منها.


وينتظر أهالي وأسرة الطالب الغريق نور كلش، البالغ من العمر 22 عامًا، العثور على جثته من أجل العودة بها ودفن جثمانه بمسقط رأسه بقرية الرغامة التابعة لمركز الرياض.


ويتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، جهود البحث عن الجثة المفقودة، بشواطئ مدينة مصيف بلطيم، لحظة بلحظة.

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