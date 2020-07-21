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ديني

5 آلاف جنيه مكافأة لأوقاف المنوفية لجهودها في مشروع صكوك الأضاحي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:36 ص
وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
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عبد الرحمن محمد
حققت مديرية أوقاف المنوفية حصيلة مبيعات صكوك أضاحي تجاوزت ما تم تحصيله خلال العام السابق 2019 م / 1440هـ ، لتصبح بذلك عاشر مديرية تحقق حصيلة مبيعات أعلى من العام السابق .

وقرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية قدرها (خمسة آلاف جنيه) لمديرية أوقاف المنوفية، مع تمييز مكانها في الجدول بنجمة إلى جوار المديرية.

علمًا بأن هذه المكافأة سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن تجاوز المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مبيعات العام الماضي في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، حيث حقق المجلس حصيلة مبيعات تجاوزت ما تم تحصيله خلال العام السابق 2019 م / 1440هـ.
 
وقالت الوزارة ، إنه تم تمييز المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بنجمة، وسيتم صرف مكافأة قدرها (خمسة آلاف جنيه) حال تحقيقه مائة صك.
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