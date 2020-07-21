للتعامل مع المتفجرات.. تركيا تنشر روبوتات في ساحات الحرب المحتملة بـ ليبيا..فيديو

نظرًا لأن تكنولوجيا الأسلحة المتقدمة في تركيا تشكل علامة بارزة في الصراعات الإقليمية، فإن إضافتها الأخيرة للطائرات دون طيار محلية الصنع تغير مرة أخرى المعادلة العسكرية في ليبيا وتخلق رادعًا فعالًا ضد نظام الأسد في سوريا يستخدم المستشارون العسكريون الأتراك الآن الروبوتات في الصراع الليبي،

ويساعد روبوت التركي الصنع في الكشف عن المتفجرات والتعامل معها TMR 2 Kutlu، والتي انضمت مؤخرًا إلى المخزون العسكري التركي، الآن على تفريغ المتفجرات بأمان في طرابلس، العاصمة الليبية.





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ومنذ منتصف عام 2010، استخدمت تركيا روبوتات محلية الصنع في عملياتها العسكرية والشرطية للتعامل مع الأجهزة المتفجرة المرتجلة، وقال مصدر دفاع تركي، طلب عدم الكشف عن اسمه، "إننا نستخدم هذه الروبوتات الآن في ليبيا وسوريا وأماكن أخرى، حيث يوجد جنودنا في الجيش"





ونشرت وزارة الدفاع التركية مقطع فيديو يصور كيفية استخدام الروبوتات في طرابلس، وذكرت في تغريدة على حسابها بتويتر: يتم استخدام روبوتنا المحلي والوطني TMR 2 KUTLU ، الذي يوفر تدخلًا بعيدًا وآمنًا للمتخصصين لدينا، بشكل فعال في أعمال التخلص من الذخائر المتفجرة وأعمال التخلص من الذخائر التي تقوم بها فرق التخلص من الذخائر المتفجرة لدينا في طرابلس بليبيا"







وعقبت وزارة الدفاع التركية بتغريدة أخرى ذكرت فيها: يتم استخدام روبوتنا الأصلي، الذي يتيح التحكم عن بعد والتدخل الآمن، بشكل فعال من قبل فرق التخلص من الذخائر المتفجرة في طرابلس في ليبيا أثناء عمليات تفجير العبوات الناسفة والذخيرة.





وتدعم تركيا حكومة الوفاق في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة خليفة حفتر في الصراع الليبي، وتنشر تقنيتها العسكرية وخبرائها في البلاد.





قال المصدر لـ تي ار تي وورلد: مع بداية الحرب في ليبيا، بدأت تركيا في نشر الروبوتات في طرابلس لمنع وقوع إصابات لا داعي لها بين صفوف جنودها



وأوضح المصدر قائلا ":هذه الروبوتات الصغيرة ذات القدرة العالية على الحركة المنتشرة بواسطة الكاميرات يمكن أن تدخل إلى أي مكان في مباني المكاتب أو المنازل حتى في ظل ظروف صعبة، ما يساعد خبرائنا العسكريين على تفجير العبوات الناسفة والمتفجرات الأخرى".





ويذكر الموقع التركي أنه تم تطوير TMR II بواسطة شركة الكترولاند للدفاع، وهي شركة تركية مقرها في منطقة جولباسي في أنقرة ، والتي تم استخدام الروبوتات المختلفة من قبل وحدات مختلفة من قوات الأمن في تركيا بما في ذلك الجيش والشرطة.





يتمتع الروبوت TMR-II بإبطال مفعول القنابل بما يصل إلى ثلاث ساعات من وقت التشغيل، و 500 متر من منطقة التحكم اللاسلكي، والقدرة على صعود منحدرات تصل إلى 45 درجة، وعبور حواجز بطول 20 سم، وعبور خندق 35 سم، وصعود الدرج





وأنتجت صناعة الدفاع في تركيا أيضًا روبوتات أخرى مثل TMR-II Cetin و TMR-I Dincer و Kaplan Explosive Ordnance Disposal EOD.



