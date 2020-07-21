بدء أعمال تطوير الشاطئ العام رقم 4 بالغردقة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن البدء فى أعمال التطوير بشاطئ عام رقم 4 بمدينة الغردقة، ليكون متنفسًا للأهالي، حيث سيتم تطويره ورفع كفاءته بشكل كامل، ليكون على مستوى راق يليق بأبناء المحافظة.

كما أعلنت محافظة البحر الأحمر فى بيان لها، أن هناك اهتماما من جانب مسئولى المحافظة بالملفات الخدمية للمواطنين، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسة، حيث تم توجيه أن تكون رسوم دخول الشاطئ لأبناء المحافظة بأسعار رمزية.





وأكد البيان أن الشاطئ العام رقم 4 تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تشمل أعمال التطوير إنشاء نافورة راقصة وأكشاك تجارية ومطاعم عالمية ومدرجات للاستمتاع بالشاطئ، ودورات مياه ومناطق للأطفال وخدمات للزوار، وكذلك تضم منطقة انتظار، وبعض الأعمال الفنية لتجميل الشاطئ برؤية عالمية ليكون من أفضل وأجمل الشواطئ، وأن مشروع التطوير يشمل أيضًا تطوير الكورنيش الخاص بالشاطئ ليصبح بعرض 8 أمتار وبطول 700 متر ليكون مناسبًا لحركة المشاة ومتنفسًا أيضًا لأبناء المدينة.

كانت أعلنت محافظة البحر الأحمر عن بدء التشغيل التجريبى لمنظومة الصرف الصحى بالغردقة نهاية شهر سبتمبر القادم، حيث من المقرر أن يتم تشغيل المنظومة بشكل نهائى قبل نهاية العام الحالي، وتحديدًا فى شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد سنوات طويلة من تأخر تشغيل المنظومة.

وأضافت محافظة البحر الأحمر، فى بيان لها اليوم أن تم تذليل العقبات التى واجه جميع المشروعات القومية بالمحافظة، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي، التى بدأ العمل بها منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة وخطط التنمية التى تنعكس ثمارها على المواطن.