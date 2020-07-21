لقب الأميرة السمراء.. كيف يستعد قطبا مصر والمغرب لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا؟

أصبحت بطولة دورى أبطال أفريقيا للنسخة الجارية، هى حديث الصباح والمساء بالنسبة للجميع داخل الوسط الرياضى، بسبب كثرة المشاكل والأزمات التى تواجها البطولة نتيجة تفشى فيروس كورونا ومحاولة الاتحاد الأفريقى"الكاف" فى تطبيق الإجراءات الإحترازية لحماية اللاعبين.
وتتجه النية داخل الاتحاد الأفريقى لإرجاع نظام الذهاب والإياب من جديد على مباريات نصف النهائى من البطولة، بعدما أعلنوا سابقًا، عن إقامة مباريات نصف النهائى من مباراة واحدة فقط، لحماية الفرق من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ولكن نتيجة انسحاب الكاميرون من إستضافة المباريات المتبقية فى البطولة، والخلاف بين مصر والمغرب على أحقية كل منهم فى تنظيم البطولة، قرر مسؤلى الكاف عودة المسابقة بنظامها السابق.
واستقر الاتحاد الأفريقى على مواعيد مباريات نصف النهائى من دورى الأبطال، لتقام مباراة الذهاب يومي 25 و26 سبتمبر في المغرب، ومباراة الإياب يومي 2 و3 أكتوبر بالقاهرة، وترك تحديد ملعب المباراة النهائية مجهول لإنتظار معرفة أطراف المباراة.
ويشهد نصف نهائي البطولة، صدامًا قوى، بين قطبى الكرة المصرية والمغربية، حيث يواجه الأهلي فريق الوداد، بينما يلتقى الزمالك مع الرجاء.
ويستعرض موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، استعدادات الفرق الأربعة لإستئناف بطولة افريقيا بشهر سبتمبر المقبل، على النحو التالى:-
١- سلاح المباريات الودية
بسبب فترة التوقف الطويلة للفرق نتيجة تفشى فيروس كورونا وتوقف جميع المسابقات، كان لابد بعد قرار عودة البطولات من جديد، أن تتفق الفرق على خوض مباريات ودية حتى يسترجعوا ليقاتهم البدنية ومستواهم الفنى من جديد.
خاض فريق الزمالك أول مباراة ودية له أمام سموحة، ونجح فى تحقيق الفوز بخماسية مقابل هدف، وظهر بمستوى مميز، ويستعد لخوض مباريات ودية أخرى مع كل من طلائع الجيش وبيراميدز، ووادى دجلة وأسوان.
ويستعد منافس الزمالك فريق الرجاء المغربى، للبطولة الأفريقية والدورى المغربى، بالمباريات الودية، فحتى الأن خاض الفريق المغربى ٣ مباريات ودية، حقق الفوز فى مبارتين وهُزم فى الأخرى.
بينما يستعد الأهلى لخوض أول مباراة ودية له يوم الجمعة المقبل، أمام سموحة، بالأضافة لإتفاقه على مباريات ودية أخرى حتى يستعد لعودة الدورى وأفريقيا.
منافس الأهلى ببطولة لأفريقيا فريق الوداد المغربى، رفض خوض مباريات ودية فى الفترة الجارية، واكتفى بمعسكر مغلق فقط استعدادًا لإستئناف الدورى المغربى.
٢- ااستئناف الدورى المصرى والمغربى
تقرر عودة الدورى المصرى والمغربى من جديد، بعد توقفهم بسبب تفشى فيروس كورونا، مما يساعد الأطراف الأربعة المرشحة لحصد لقب البطولة الأفريقية، فى الاستعداد القوى للدور نصف النهائى من البطولة بخوض مباريات رسمية قوية.
ويبدأ فريقى الأهلى والزمالك والوداد والرجاء مشوارهم ببطولة الدورى بخوض مباريتهم المؤجلة أولًا، ثم المواجهات الأخرى.
٣- معسكر مغلق
دخل فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون معسكرًا مغلق فى برج العرب بالإسكندرية، وسيخوض معسكر أخر قبل إستئناف بطولة الدورى بوقت قصير، لفرض السرية على الفريق.
على عكس النادى الأهلى، الذى لم يدخل حتى الأن فى معسكر مغلق، ويكتفى بالتدريبات اليومية وخوض مباريات ودية فقط.
بينما دخل فريقى الوداد والرجاء معسكرًا مغلق، استعدادًا لعودة الدورى المغربى وإيضًا التحضير للدور نصف النهائى من دورى أبطال افريقيا.