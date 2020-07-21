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رياضة

لقب الأميرة السمراء.. كيف يستعد قطبا مصر والمغرب لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا؟

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:28 م
دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
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رشا حسين
أصبحت بطولة دورى أبطال أفريقيا للنسخة الجارية، هى حديث الصباح والمساء بالنسبة للجميع داخل الوسط الرياضى، بسبب كثرة المشاكل والأزمات التى تواجها البطولة نتيجة تفشى فيروس كورونا ومحاولة الاتحاد الأفريقى"الكاف" فى تطبيق الإجراءات الإحترازية لحماية اللاعبين.

وتتجه النية داخل الاتحاد الأفريقى لإرجاع نظام الذهاب والإياب من جديد على مباريات نصف النهائى من البطولة، بعدما أعلنوا سابقًا، عن إقامة مباريات نصف النهائى من مباراة واحدة فقط، لحماية الفرق من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ولكن نتيجة انسحاب الكاميرون من إستضافة المباريات المتبقية فى البطولة، والخلاف بين مصر والمغرب على أحقية كل منهم فى تنظيم البطولة، قرر مسؤلى الكاف عودة المسابقة بنظامها السابق.

واستقر الاتحاد الأفريقى على مواعيد مباريات نصف النهائى من دورى الأبطال، لتقام مباراة الذهاب يومي 25 و26 سبتمبر في المغرب، ومباراة الإياب يومي 2 و3 أكتوبر بالقاهرة، وترك تحديد ملعب المباراة النهائية مجهول لإنتظار معرفة أطراف المباراة.

ويشهد نصف نهائي البطولة، صدامًا قوى، بين قطبى الكرة المصرية والمغربية، حيث يواجه الأهلي فريق الوداد، بينما يلتقى الزمالك مع الرجاء.
ويستعرض موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، استعدادات الفرق الأربعة لإستئناف بطولة افريقيا بشهر سبتمبر المقبل، على النحو التالى:-

١- سلاح المباريات الودية

بسبب فترة التوقف الطويلة للفرق نتيجة تفشى فيروس كورونا وتوقف جميع المسابقات، كان لابد بعد قرار عودة البطولات من جديد، أن تتفق الفرق على خوض مباريات ودية حتى يسترجعوا ليقاتهم البدنية ومستواهم الفنى من جديد.

خاض فريق الزمالك أول مباراة ودية له أمام سموحة، ونجح فى تحقيق الفوز بخماسية مقابل هدف، وظهر بمستوى مميز، ويستعد لخوض مباريات ودية أخرى مع كل من طلائع الجيش وبيراميدز، ووادى دجلة وأسوان.

ويستعد منافس الزمالك فريق الرجاء المغربى، للبطولة الأفريقية والدورى المغربى، بالمباريات الودية، فحتى الأن خاض الفريق المغربى ٣ مباريات ودية، حقق الفوز فى مبارتين وهُزم فى الأخرى.

بينما يستعد الأهلى لخوض أول مباراة ودية له يوم الجمعة المقبل، أمام سموحة، بالأضافة لإتفاقه على مباريات ودية أخرى حتى يستعد لعودة الدورى وأفريقيا.

منافس الأهلى ببطولة لأفريقيا فريق الوداد المغربى، رفض خوض مباريات ودية فى الفترة الجارية، واكتفى بمعسكر مغلق فقط استعدادًا لإستئناف الدورى المغربى.

٢- ااستئناف الدورى المصرى والمغربى

تقرر عودة الدورى المصرى والمغربى من جديد، بعد توقفهم بسبب تفشى فيروس كورونا، مما يساعد الأطراف الأربعة المرشحة لحصد لقب البطولة الأفريقية، فى الاستعداد القوى للدور نصف النهائى من البطولة بخوض مباريات رسمية قوية.

ويبدأ فريقى الأهلى والزمالك والوداد والرجاء مشوارهم ببطولة الدورى بخوض مباريتهم المؤجلة أولًا، ثم المواجهات الأخرى.

٣- معسكر مغلق

دخل فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون معسكرًا مغلق فى برج العرب بالإسكندرية، وسيخوض معسكر أخر قبل إستئناف بطولة الدورى بوقت قصير، لفرض السرية على الفريق.

على عكس النادى الأهلى، الذى لم يدخل حتى الأن فى معسكر مغلق، ويكتفى بالتدريبات اليومية وخوض مباريات ودية فقط.

بينما دخل فريقى الوداد والرجاء معسكرًا مغلق، استعدادًا لعودة الدورى المغربى وإيضًا التحضير للدور نصف النهائى من دورى أبطال افريقيا.
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