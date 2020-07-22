AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز صيام الكفارة في العشر الأوائل من ذي الحجة؟

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:00 ص
هل يجوز صيام الكفارة
هل يجوز صيام الكفارة في العشر الأوائل من ذي الحجة؟
Advertisements
يارا زكريا
"هل يجوز صيام الكفارة في العشر الأوائل من ذي الحجة؟"، سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».


وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء: «نعم يجوز صيام الكفارة في العشر الأوائل من ذي الحجة، ويمكن الجميع بين نية صيامها ونية صيام العشر الأوائل؛ ليزداد الفضل والثواب».




كيفية إخراج كفارة اليمين
وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خطأ شائعًا يقع فيه الكثير فيما يخص كفارة اليمين وهو أنه إذا كان عليه كفارة فتجده يصوم 3 أيام مباشرة، رغم أن لديه القدرة على إطعام عشرة مساكين، لذلك فالإطعام مقدم على الصيام كما جاء في القرآن الكريم.


ونوه «عويضة» إلى أن تحرير الرقبة لم يعد موجودًا في وقتنا الحالي، فبالتالي نبدأ بالإطعام فإذا الذي كان عليه الكفارة قادرًا على الإطعام فلا يجوز الصيام وإن كان غير قادر فعليه أن يصوم.


حكم صيام أيام الكفارة الثلاثة متفرقة
لا يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين، فصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يجوز صومها متتابعة أو متفرقة، ولا يجزئ للحانث يمينه الصيام إلا إذا كان عاجزًا عن الإطعام، وإذا توجب الصيام كان له أن يصوم الأيام الثلاث متفرقات، ولا يشترط التتابع.


كيفية التكفير عن اليمين
بين الله -تعالى- كيفية التكفير عن اليمين كما ورد في قوله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».


فكفارة اليمين بالترتيب كما وردت في الآية: أولًا: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل البلد الذي يسكن فيه الحالف، ثانيًا: أو كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة، ثالثًا: إعتاق رقبة، رابعًا: صيام ثلاثة أيام.


ومقدار الإطعام هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذي وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادي، ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة- وكذلك الأمر فى الكسوة.


وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم صيام الثلاثة أيام كفارة اليمين متفرقة

هل يجوز إعطاء كفارة اليمين كلها لشخص واحد ؟ الإفتاء ترد

مقدار كفارة اليمين وحكم التأخر في إخراجها

هل يجوز إخراج كفارة اليمين طعاما غير مطبوخ ؟ الإفتاء تجيب

هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لمسكين واحد؟

كفارة اليمين.. أمين الفتوى يوضح حكم إعطائها لمسكين واحد

ترشيحاتنا

نصر علام: مقدار المياه المُخزَّن في سد النهضة ستأخذه مصر من السد العالي.. فيديو

وثائق سرية: مبارك رفض الإفراج عن مهربي مخدرات بريطانيين بعفو رئاسي

صحف دولية: مصر مستعدة لأي حرب في ليبيا

محمد صلاح يحتفل بهدف تريزيجيه في شباك أرسنال.. شاهد

مرتضى منصور: المطالب بعودة الدوري يعرض حياة اللاعبين للخطر

سيناء تتصدر تويتر عقب هجوم بئر العبد.. ومغردون لـ الإرهابيين: اللي جاي هيوجع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. ظهور المقصورة الداخلية هيونداي توسان 2021.. صور

صحي للمناعة.. طريقة عمل البيض الإسباني

شاهد.. البحر بلون الدم بسبب عادة شنيعة منذ 1000 عام.. صور