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رياضة

الأهلي يخاطب وزارة الرياضة لمد فترة استقبال الراغبين في الحصول على العضوية بالأسعار الحالية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أرسلت إدارة الأهلي خطابًا جديدًا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تطلب فيه مد فترة استقبال الراغبين في الحصول على العضوية العامة وعضوية فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس بنفس الأسعار الحالية لفترة محددة، نظرًا للظروف القهرية التي مر بها العالم بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

وقال الأهلي في خطابه لوزير الشباب والرياضة أن هناك أعدادًا كبيرة من الراغبين في الحصول على عضوية النادي قاموا باتخاذ بعض الخطوات الأولية، ويرغبون في استكمال الإجراءات الإدارية والمقابلات الشخصية مع لجنة العضوية، لإتمام خطوات الانضمام إلى أسرة الأهلي، وحالت الظروف الماضية دون إتمام ذلك وطالبوا بمد الأمر حتي اقرب جمعية عمومية.
 
واشادت إدارة الأهلي بجهود الدكتور أشرف صبحي ودوره الكبير لإثراء الرياضة المصرية وتقديره الكامل للظروف الحالية، ولتعاونه مع إدارة النادي في هذا الملف، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الراغبين في الحصول على عضوية النادي، وهو ما تعطلت إجراءاته مؤخرًا بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، والتي دفعت الأهلي إلى إغلاق فروعه الثلاثة، في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي إلى فيروس «كورونا»، وحفاظًا على السلامة العامة للجميع.

وتبلغ قيمة العضوية العامة حاليًّا 500 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع، و175 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و200 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، أما بالنسبة إلى المؤهل دون العالي، فتبلغ قيمة العضوية حاليًّا 600 ألف جنيه لجميع الفروع، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و300 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس.

ومن المقرر أن ترتفع قيمة العضوية إلى 750 ألف جنيه، بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع (العضوية العامة)، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و250 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فسوف تصل قيمة العضوية إلى مليون جنيه لجميع الفروع (العضوية العامة)، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس.
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