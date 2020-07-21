المقاولون العرب يعقم النادي والملعب قبل ودية أسوان .. صور





ويلتقى بعد قليل المقاولون العرب وديا مع أسوان على ملعب النادى بالجبل الأخضر ضمن الاستعدادات الخاص بنادى المقاولون العرب وأسوان لعودة واستئناف بطولة الدورى من جديد.





ويولي مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح اهتمام كبير بتنفيذ كافة الإجراءات وعمل وسائل الوقاية والتعقيم أولًا بأول في النادي.





ويتابع المجلس عن طريق المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الادارة عمليات التنفيذ. ويواجه المقاولون فريق أسوان في بداية تجاربه الودية استعدادا لعودة الدوري.

أجرى مسئولو نادي المقاولون العرب الإجراءات الاحترازية وكل وسائل التعقيم والتطهير قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام أسوان.