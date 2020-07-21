ستيرلنج يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره نادي واتفورد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.





تشكيل مانشستر سيتي أمام واتفورد





في حراسة المرمي: إيدرسون مواريش





خط الدفاع: جواو كانسيلو- إيريك جارسيا - إيمريك لابورتي - والكر





خط الوسط : رودريجو - كيفن دي بروين - فيل فودين.





خط الهجوم : رحيم ستيرلنج - رحيم ستيرلنج - جابريال خيسوس



