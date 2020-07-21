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حوادث

جلسة عاجلة لـ منار فتاة التيك توك بالمحكمة الاقتصادية في طنطا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:15 م
منار سامي
منار سامي
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قسم الحوادث
قالت هيئة الدفاع عن منار سامي فتاة التيك توك، والمتمثلة في هاني بسيوني ومحمود أبو زبالا، أن محكمة كفر شكر تنظر جلسة عاجلة للمتهمة غدا بالمحكمة الاقتصادية بطنطا، والمختصة بنظر الدعوى الخاصة بالجرائم الإلكترونية.
 
وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر،  قد قرر  تجديد حبس منار سامي "فتاة التيك توك"، للمرة الثانية، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وضبطها صحبة مسجل سلاح، بحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، في منطقة كفر سعد دائرة مركز بنها.
 
ألقت الإدارة العامة للآداب القبض على المتهمة منار سامي المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك" لإذاعتها محتويات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.
 
وشهدت إحدى جلسات نظر حبس المتهمة أمام قاضي المعارضات اعتراضات من جانب بعض أفراد أسرتها، وحرر ضدهم محضر بالواقعة، وجرى حبس والد وشقيقي منار.
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