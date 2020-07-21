نائب وزير التعليم يشكر المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة ويصفهم بالأبطال

وجه الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة و نائب وزير التربية والتعليم ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، رسالى إلى معلمي مصر الذين شاركوا في ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 .





حيث قال : لا يسعني اليوم إلا أن أقف فخورًا بكم ، فقد كنتم عند حسن ظن الجميع ، كما عهدناكم دائمًا أبطال ، ووطنيين من الدرجة الأولى ، فدائيون ، لا تدخرون جهدًا في خدمة الوطن في أصعب الظروف





وأضاف قائلا : اليوم ودائمًا أرفع رأسي وكلي شعور بالزهو والفخر أنني أعمل مع معلمي مصر الذين اختاروا الوطن ، وشاركوا طوعًا في أعمال الإمتحانات ، بشجاعة ووطنية سيقف أمامها التاريخ طويلًا لأنها بصدق ملحمة بطولية لا تقل وطنيتها عن حمل السلاح دفاعًا عن الوطن .





واستكمل رسالته للمعلمين قائلا : لقد قمتم بدوركم الوطني مثل كل الفئات الوطنية ، وجعلتم من مصر ، الدولة الوحيدة في العالم التي استطاعت بفضلكم ، وبشجاعتكم أن تكون الدولة الوحيدة في العالم التي يتم فيها عقد إمتحانات لطلاب الشهادات العامة ، مشاركةً منكم معنا لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومن أجل مستقبل أبنائنا الطلاب أنتم أبطال .





وقال : انا فخور وسعيد بكم لقد أديتم رسالتكم بأمانه وشرف لخدمة وطنكم وصدق من قال " قم للمعلم وفه التبجيلا...... كاد المعلم أن يكون رسولا "



