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تعليم

نائب وزير التعليم يشكر المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة ويصفهم بالأبطال

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:28 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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ياســـمين بدوي
وجه الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة و نائب وزير التربية والتعليم ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، رسالى إلى معلمي مصر الذين شاركوا في ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 .

حيث قال : لا يسعني اليوم إلا أن أقف فخورًا بكم ، فقد كنتم عند حسن ظن الجميع ، كما عهدناكم دائمًا أبطال ، ووطنيين من الدرجة الأولى ، فدائيون ، لا تدخرون جهدًا في خدمة الوطن في أصعب الظروف

وأضاف قائلا : اليوم ودائمًا أرفع رأسي وكلي شعور بالزهو والفخر أنني أعمل مع معلمي مصر الذين اختاروا الوطن ، وشاركوا طوعًا في أعمال الإمتحانات ، بشجاعة ووطنية سيقف أمامها التاريخ طويلًا لأنها بصدق ملحمة بطولية لا تقل وطنيتها عن حمل السلاح دفاعًا عن الوطن .

واستكمل رسالته للمعلمين قائلا : لقد قمتم بدوركم الوطني مثل كل الفئات الوطنية ، وجعلتم من مصر ، الدولة الوحيدة في العالم التي استطاعت بفضلكم ، وبشجاعتكم أن تكون الدولة الوحيدة في العالم التي يتم فيها عقد إمتحانات لطلاب الشهادات العامة ، مشاركةً منكم معنا لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومن أجل مستقبل أبنائنا الطلاب أنتم أبطال .

وقال : انا فخور وسعيد بكم لقد أديتم رسالتكم بأمانه وشرف لخدمة وطنكم وصدق من قال " قم للمعلم وفه التبجيلا...... كاد المعلم أن يكون رسولا "

وانهى حجازي رسالته قائلا : خالص تحياتي وشكري وتقديري وإحترامي لجميع معلمي جمهورية مصر العربية وتحيا مصر
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