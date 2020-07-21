البابا تواضروس مهنئا السيسي بثورة يوليو: دمتم في سلامٍ ودامت بلادنا في وحدة ونماء

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وتابع قائلا، إن تلك الثورة التي جسدت تطلعات الشعب المصري نحو الحرية والكرامة والاستقلال. والتي لا نزال نستكملها الآن، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي يمر بها وطننا الغالي. حتى تصبح مصر واحة للحرية والسلام ورمزًا للتقدم والتنوير فى العالم أجمع.





واختتم قداسة البابا تواضروس الثاني برقيته قائلا، دمتم في سلامٍ ودامت بلادنا في وحدة ونماء وبركة، بفضل جهود أبنائها المخلصين.





كان أعضاء ونواب المجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية تأييدهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بمساندة الشعب الليبي الشقيق.





وتابع البيان، انهم يبتهلون من أجل سلامة كل جندي من جنود جيش مصر الباسل، ولاينسون أبدا كيف أخذ جيشنا ثأر شهداء الأقباط المصريين اللذين استشهدوا علي يد الجماعات الإرهابية في ليبيا، حفظ الله الوطن والرئيس السيسي وتحيا مصر.

وجاء في نص البيان، أعضاء ونواب المجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية يؤيدون الموقف الشجاع الذي اتخذه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندة الشعب الليبي الشقيق في كفاحه ضد المستعمر التركي وحماية حدود مصر الغربية.