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أخبار البلد

البابا تواضروس مهنئا السيسي بثورة يوليو: دمتم في سلامٍ ودامت بلادنا في وحدة ونماء

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:38 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وجاء في نص البرقية، بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم لسيادتكم وللشعب المصري العظيم ولكافة القوى الوطنية بخالص التهنئة في ذكرى ثورة يوليو المجيدة. 

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وتابع قائلا، إن تلك الثورة التي جسدت تطلعات الشعب المصري نحو الحرية والكرامة والاستقلال. والتي لا نزال نستكملها الآن، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي يمر بها وطننا الغالي. حتى تصبح مصر واحة للحرية والسلام ورمزًا للتقدم والتنوير فى العالم أجمع.

واختتم قداسة البابا تواضروس الثاني برقيته قائلا، دمتم في سلامٍ ودامت بلادنا في وحدة ونماء وبركة، بفضل جهود أبنائها المخلصين.

كان أعضاء ونواب المجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية تأييدهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بمساندة الشعب الليبي الشقيق.
وجاء في نص البيان، أعضاء ونواب المجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية يؤيدون الموقف الشجاع الذي اتخذه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندة الشعب الليبي الشقيق في كفاحه ضد المستعمر التركي وحماية حدود مصر الغربية.

وتابع البيان، انهم يبتهلون من أجل سلامة كل جندي من جنود جيش مصر الباسل، ولاينسون أبدا كيف أخذ جيشنا ثأر شهداء الأقباط المصريين اللذين استشهدوا علي يد الجماعات الإرهابية في ليبيا، حفظ الله الوطن والرئيس السيسي وتحيا مصر.

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