الكنيسة الكاثوليكية: ندعم القيادة السياسية في مصر للحفاظ على أمنها القومي

أعلن نيافة الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية، دعم الكنيسة للقيادة السياسية في مصر للحفاظ على أمنها القومي.









وقال الأنبا باخوم - في تصريح له - إن الكنيسة تثق في رشد قواتنا المسلحة وفي سعيها المتواصل مع كل أجهزة الدولة للدفاع عن أمن مصر والمنطقة العربية بأشملها.











وأضاف المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية أن جميع قيادات وأبناء الكنيسة يتقدمون بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة يوليو.









وأعلنت الطائفةُ الإنجيلية بمصر، في وقت سابق اليوم وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيسُ الطائفة، دعمَها الكاملَ للقيادة السياسية المصرية، وتأييدَها للدورِ الوطنيّ الشجاع للقواتِ المسلَّحةِ المصريَّة الباسلةِ، والتي من شأنِها حمايةُ حدودِنا والدفاعُ عن أمنِنا القوميّ.











وقالت الإنجيلية في بيان لها اليوم، الثلاثاء، إن "هذا يأتى في إطارِ ما تشهَدُه بلادُنا الغاليةُ مصرُ من تحدياتٍ تهدِّدُ حدودَ الدولةِ المصريةِ وأراضينا بشكلٍ مباشر؛ ونصلِّي أن يحميَ اللهُ مصرَ من كلِّ الشرور في مواجهةِ من يهدِّدُ سيادةَ ومقوماتِ الدولةِ المصريَّة".