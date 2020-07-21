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بابا المحبة.. الكنيسة تنفي إصابة البابا تواضروس بـ كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:01 م
البابا تواضروس، بابا
البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، تقريرا عن الصلاة من أجل البابا تواضروس "بابا المحبة".


وقال الإعلامي أحمد خيري، إن البابا تواضروس يتعرض لحملة ممنهجة من الصفحات وبعض المواقع الإخبارية حول إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه بخير وتم نفي هذه الأخبار ببيان رسمي من الكنيسة.


وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية؛ خلال رسالته التى بثتها صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن فيروس كورونا بمثابة جرس إنذار من الله للإنسان.


وأضاف البابا تواضروس، خلال رسالته التى جاءت تحت عنوان " ضابط الكل"، أن الله من محبته ورحمته للإنسان أراد أن يوقظه؛ فالله أراد أن يقول للإنسان لا تنس نفسك أنت صغير جدا وضعيف جدا، والفيروس بالرغم من صغر وزنه وأنه لا يأتي 1 على مليون من وزن الإنسان، فإنه ليس بالجيوش ولا بالأموال ولا بالعظمة ولا الأراضي الزراعية؛ فالإنسان يعود إلى حجمه وهى رسالة استيقاظ من الله إلى الإنسان.

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