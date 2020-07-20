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أخبار البلد

البابا تواضروس: الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطي تنقل علومها للغرب

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:10 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
بدأت الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطي في دعوة الدارسين من مختلف الدول الأوروبية للالتحاق بها ودراسة مواد مثل علم الألحان والموسيقى القبطية وغيرها.


وأثنى قداسة البابا تواضروس الثاني - خلال مقطع فيديو  نشرته الأكاديمية - على جهود البروفيسور ميشيل حنين مؤسس الأكاديمية، وعلى الهدف الذي أقيمت من أجله وهو نقل التراث القبطي الأرثوذكسي للدول الأوروبية والغربية.


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كما دعا أصحاب النيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا أرساني أسقف هولندا، والأنبا دميان أسقف ورئيس دير العذراء وأبو سيفين بهوسكتر والكنائس التي حوله بألمانيا، والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، خلال المقطع ذاته، دول إيبارشياتهم للالتحاق بالأكاديمية.


وشرح البروفيسور ميشيل حنين، هدف الأكاديمية لنقل التراث القبطي لدول أوروبا، وطموحاتها في الاعتماد من عدد من الجامعات الأوروبية، وإمكانية أن تمنح فيما بعد درجات علمية بعد التخرج كالدبلومة والماجستير والدكتوراه.


كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية استقبل في وقت سابق اليوم أعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.

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