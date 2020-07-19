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أخبار البلد

لأول مرة منذ 50 عاما .. البابا تواضروس يتابع أعمال تجديد أيقونات مزار القديس مارمرقس

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:38 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
تفقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية  اليوم الأحد مزار القديس مارمرقس الرسول بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن قداسة البابا تواضروس الثاني تابع أعمال التجديد الجارية في أيقونات المزار.

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وأضاف القس بولس حليم أنه يقوم بعمل تجديد الأيقونات فريق عمل بقيادة الراهب القمص مكسيموس الأنطوني إلى جانب مجموعة من الشباب والشابات المتخصصين في مجال تجديد الأيقونات والفريسكات، حيث يجرى تجديد أيقونات مزار "كاروز الديار المصرية" لأول مرة منذ خمسين عامًا.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد نفي أمس في تصريح لموقع صدى البلد الإخبارى صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابته بفيروس كورونا.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني ردا على سؤال حول مدى صحة إصابته بفيروس كورونا المستجد إنها "شائعات كاذبة".

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