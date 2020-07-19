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حوادث

محكمة الإسكندرية: استبعاد قائمتي الاتحاد وتحيا مصر لعدم استكمال الأوراق

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:11 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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أحمد بسيوني

استبعدت لجنة فحص أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية قائمتي الاتحاد والقائمة المصرية تحيا مصر لعدم استيفائهم الأوراق المطلوبة للترشح.


كما قررت اللجنة استبعاد ٦ مرشحين، ليصبح بذلك إجمالي عدد المرشحين بالإسكندرية ٦٦ مرشحا.


كانت القائمة المصرية تحيا مصر، وقائمة الاتحاد، تقدمتا إلى لجنة تلقى طلبات الترشح يوم السبت الماضي ليصبح إجمالي القوائم ثلاثة قوائم بعد تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر.


وتنوعت أسباب الاستبعاد لمرشحي الفردى ما بين إيجابية عينة المخدرات، وعدم استكمال الإجراءات، وعدم تأدية الخدمة العسكرية.


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كانت لجنة طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في الاسكندرية، أنهت أمس تلقي أوراق الراغبين بالترشح لمجلس الشيوخ بالإسكندرية، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 72 مرشحا فردي، وثلاث قوائم.


ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ، خارج البلاد، يومي الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس المقبل، وداخل مصر، يومي الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس المقبل.

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