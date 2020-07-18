الأنبا أغابيوس لـ صدى البلد: السيدة العذراء ظهرت فوق كنيسة دير مواس فجر الجمعة ..صور

أعلن نيافة الأنبا أغابيوس، أسقف إيبارشية دير مواس ودلجا، صحة الظهور النورانى للسيدة العذراء مريم فوق منارة كنيسة العذراء بمدينة دير مواس بمحافظة المنيا.





وقال الأنبا أغابيوس، في تصريح لـ "صدى البلد"، إن العديد من المواطنين سجلوا لحظة الظهور النورانى من أكثر من موقع في نفس التوقيت، وذلك قبل فجر الجمعة، وأن تسجيل الظهور جاء من اتجاهات مختلفة، من بعض المارة الذين شاهدوا ظهور السيدة العذراء فوق الكنيسة التي تحمل اسمها بدير مواس، وسجلوا هذا من خلال التقاط الصور.





وأوضح الأنبا اغابيوس، أنه لا يمكن تحديد مدة الظهور الذى حدث فجر الجمعة، لكن المؤكد أنها ظهرت وشهود العيان هم من سجلوا ذلك بكاميرات هواتفهم.





وأوضح أسقف دير مواس أن ظهور السيدة العذراء مريم مرتبط دائما برسائل روحية وتعزية لجموع الشعب وهى تبعث برسائل طمأنينة في زمن يتنشر فيه وباء بحجم فيروس كورونا، ووجود بعض الاضطرابات التي يترقب المصريون جميعا مرورها بسلام.





وأشار الأنبا أغابيوس، إلى أنه سيتم التواصل مع المجمع المقدس حال تكرار الظهور لاتخاذ ما يلزم في مثل هذه الظهورات لتوثيق الحدث كما هو متبع في الكنيسة.



