AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأنبا أغابيوس لـ صدى البلد: السيدة العذراء ظهرت فوق كنيسة دير مواس فجر الجمعة ..صور

السبت 18/يوليه/2020 - 02:08 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام
أعلن نيافة الأنبا أغابيوس، أسقف إيبارشية دير مواس ودلجا، صحة الظهور النورانى للسيدة العذراء مريم فوق منارة كنيسة العذراء بمدينة دير مواس بمحافظة المنيا. 

وقال الأنبا أغابيوس، في تصريح لـ "صدى البلد"، إن العديد من المواطنين سجلوا لحظة الظهور النورانى من أكثر من موقع في نفس التوقيت، وذلك قبل فجر الجمعة، وأن تسجيل الظهور جاء من اتجاهات مختلفة، من بعض المارة الذين شاهدوا ظهور السيدة العذراء فوق الكنيسة التي تحمل اسمها بدير مواس، وسجلوا هذا من خلال التقاط الصور. 

وأوضح الأنبا اغابيوس، أنه لا يمكن تحديد مدة الظهور الذى حدث فجر الجمعة، لكن المؤكد أنها ظهرت وشهود العيان هم من سجلوا ذلك بكاميرات هواتفهم.

وأوضح أسقف دير مواس أن ظهور السيدة العذراء مريم مرتبط دائما برسائل روحية وتعزية لجموع الشعب وهى تبعث برسائل طمأنينة في زمن يتنشر فيه وباء بحجم فيروس كورونا، ووجود بعض الاضطرابات التي يترقب المصريون جميعا مرورها بسلام.

وأشار الأنبا أغابيوس، إلى أنه سيتم التواصل مع المجمع المقدس حال تكرار الظهور لاتخاذ ما يلزم في مثل هذه الظهورات لتوثيق الحدث كما هو متبع في الكنيسة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لظهور السيدة العذراء فوق كنيسة العذراء بمدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، وهو ما اعتبره البعض إنها رسالة سلام في ظل الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد.
الأنبا أغابيوس لـ صدى البلد: السيدة العذراء ظهرت فوق كنيسة دير مواس فجر الجمعة ..صور
الأنبا أغابيوس لـ صدى البلد: السيدة العذراء ظهرت فوق كنيسة دير مواس فجر الجمعة ..صور
الأنبا أغابيوس لـ صدى البلد: السيدة العذراء ظهرت فوق كنيسة دير مواس فجر الجمعة ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحين تقييم الموقف.. دير مارمينا بمريوط الإسكندرية يعتذر عن استقبال الزائرين

ظهورات نورانية لـ العذراء مريم فى دير مواس.. شاهد

ترشيحاتنا

احذر.. اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو.. جميع الطرق متاحة الآن

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تعجل شفاءك من حصوات الكلى.. صور تكشف جمال ياسمين عبد العزيز

أجمل الأدعية لراحة القلب وتفريج الهم.. تعرف عليها

لن تعجب تركيا.. سفير اليونان: مصر على وشك التوقيع على صفقة المنطقة الاقتصادية الخالصة

بدل ما تشتريها.. تعلمي طريقة عمل الطحينة البيتي.. فيديو

ضربتان في أسبوع.. كيف أوجعت الجيزة كبار التجار والمقاولين أصحاب البناء المخالف؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تعجل شفاءك من حصوات الكلى.. صور تكشف جمال ياسمين عبد العزيز

تويوتا كورولا تطرح toyota corolla apex سبور للسباقات.. فيديو وصور

طريقة عمل بان كيك المانجو.. خطوة بخطوة