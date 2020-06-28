الأرثوذكسية تحتفل بتذكار بناء أول كنيسة على اسم السيدة العذراء مريم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد بتذكار بناء أول كنيسة على اسم البتول كلية الطهر السيدة العذراء مريم





ويذكر كتاب السنكسار الخاص بالكنيسة والذى يسرد كل الأحداث والاحتفالات و الأعياد الكنسية أنه لما بشر الرسولان بولس وبرنابا بين الأمم آمن كثيرون منهم بمدينة فيلبي وبنوا فيها كنيسة على اسم البتول، وصار تكريسها في مثل هذا اليوم.





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وفي مثل هذا اليوم أيضا، استشهد القديس تيموثاؤس الذي من مصر القديمة كان من أجناد أريانا والي أنصنا ولما صدر أمر دقلديانوس بعبادة الأوثان وثب هذا الجندي في وسط الجمع وأخذ الأمر ومزقه قائلا "ليس اله إلا يسوع المسيح ابن الله الحي" فغضب الوالي وأمسكه من شعره وطرحه إلى الأرض وأمر بضربه حتى تهرأ لحمه.





وكان يصرخ قائلا: "يا سيدي يسوع المسيح أعني . فليس اله ألا أنت" فنظر الرب إلى صبره وأرسل ملاكه فشفاه فعاد إلى الوالي وهو يصيح: "ليس إله إلا يسوع المسيح ابن الله الحي" فشدد عليه العذاب وأخيرا قطع رأسه فنال إكليل الشهادة.





كما تحتفل الكنيسة أيضا بتذكار نياحة البابا القديس كردونوس الرابع من باباوات الكرازة المرقسية وقد تعمد هذا الأب من يد القديس مرقس الرسول كاروز الديار المصرية، وتعلم علوم الكنيسة وبعد نياحة البابا ميليوس رسم بابا للكرسي المرقسي في 7 توت (5 سبتمبر سنة 95 م) فرعي شعبه أحسن رعاية بالوعظ والتعليم والإرشاد مدة إحدى عشرة سنة وشهرا واثني عشر يوما وتنيح بسلام.