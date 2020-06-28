AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرثوذكسية تحتفل بتذكار بناء أول كنيسة على اسم السيدة العذراء مريم

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:16 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
Advertisements
سامح سلام
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد بتذكار بناء أول كنيسة على اسم البتول كلية الطهر السيدة العذراء مريم.

ويذكر كتاب السنكسار الخاص بالكنيسة والذى يسرد كل الأحداث والاحتفالات والأعياد الكنسية أنه لما بشر الرسولان بولس وبرنابا بين الأمم آمن كثيرون منهم بمدينة فيلبي وبنوا فيها كنيسة على اسم البتول، وصار تكريسها في مثل هذا اليوم.

اقرأ أيضا:

وفي مثل هذا اليوم أيضا، استشهد القديس تيموثاؤس الذي من مصر القديمة كان من أجناد أريانا والي أنصنا ولما صدر أمر دقلديانوس بعبادة الأوثان وثب هذا الجندي في وسط الجمع وأخذ الأمر ومزقه قائلا "ليس اله إلا يسوع المسيح ابن الله الحي" فغضب الوالي وأمسكه من شعره وطرحه إلى الأرض وأمر بضربه حتى تهرأ لحمه.

وكان يصرخ قائلا: "يا سيدي يسوع المسيح أعني . فليس اله ألا أنت" فنظر الرب إلى صبره وأرسل ملاكه فشفاه فعاد إلى الوالي وهو يصيح: "ليس إله إلا يسوع المسيح ابن الله الحي" فشدد عليه العذاب وأخيرا قطع رأسه فنال إكليل الشهادة.

كما تحتفل الكنيسة أيضا بتذكار نياحة البابا القديس كردونوس الرابع من باباوات الكرازة المرقسية وقد تعمد هذا الأب من يد القديس مرقس الرسول كاروز الديار المصرية، وتعلم علوم الكنيسة وبعد نياحة البابا ميليوس رسم بابا للكرسي المرقسي في 7 توت (5 سبتمبر سنة 95 م) فرعي شعبه أحسن رعاية بالوعظ والتعليم والإرشاد مدة إحدى عشرة سنة وشهرا واثني عشر يوما وتنيح بسلام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول باباوات الإسكندرية.. الكنيسة تحتفل بتذكار استشهاد مارمرقس الرسول اليوم

اليوم .. الكنيسة تحتفل بتذكار ميلاد السيدة العذراء مريم

عنقودان من العنب قاداه إلى الأسقفية .. الكنيسة تحتفل بتذكار القديس أبيفانيوس

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار استشهاد القديس كولوتس الانصناوي

ترشيحاتنا

مرصد الإفتاء: فيديو داعش الجديد محاولة بائسة لإثبات وجوده واستمرار صموده

فيديو جراف .. تفاصيل أول عقار مصري يقضي على كورونا فى 4 أيام

الشياكة.. سامح حسين يبهر الجمهور بصور له | شاهد

إمام القائد إبراهيم: هذا ما نفعله عند امتلاء سعة المسجد ..فيديو

عمليات التعليم تتابع وصول صناديق أسئلة الديناميكا إلى لجان الثانوية العامة

بعد 20 يوما من الارتباط .. حسن شاكوش ينفصل عن خطيبته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعيدي رشاقتك .. 8 نصائح للتخلص من دهون البطن

يحسن صحة القلب .. 10 فوائد للمشي 30 دقيقة يوميًا

أول ظهور لابنة وائل كفوري.. شاهد