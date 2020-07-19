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فن

موجز السوشيال ميديا: ظهور محمد رمضان في ساحات لندن.. عمر كمال يروج لأحدث أغانيه.. رسالة غامضة من حنان ترك لجمهورها

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية:



تظهر جوهرة في الفيديو برفقة نجم الغناء الشعبي والمهرجانات "حسن شاكوش".



نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


يظهر في الفيديو عاصي وهو يقوم بالغناء مع ابنته المطربة الشابة ماريتا في احدى الحفلات.


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كتبت معلقه على الصوره :" أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس.....



نشر الفنان عمر كمال عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة بوستر اغنيته الجديدة رسالة فى الغربة. 



تفاعلت الفنانة حنان ترك، مع متابعيها من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
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