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محافظ الغربية: تلقينا 21 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:52 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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هاني حسين
قال طارق رحمي محافظ الغربية، إن هناك زيادة  في أعداد الراغبين في الحصول التصالح في مخالفات البناء فيما عدا 8 حالات.

وأضاف طارق رحمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تلقينا  21 ألف طلب ونتوقع تزايد الأمر للتقديم على طلبات التصالح على مخالفات البناء في الفترة المقبلة".

وتابع طارق رحمي:"  اخر معاد  للتصالح  في مخالفات البناء 30 سبتمبر ثم يتم إزالة فورية لكل المخالفات ومن لم يتقدم بطلب للتصالح".

وأكمل طارق رحمي:"  مسموح لأي فرد  سواء كان مالك العقار أو مالك الشقة أو المستأجر أن يتقدم بطلب التصالح في المخالفة التي يقطن بها".

ولفت طارق رحمي:"  كل من يشتري وحدة سكنية يتوجه إلى الحي للتاكد من قانونية وعدم مخالفة المبنى الذي يسكن فيه".

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