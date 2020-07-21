محافظ الغربية: تلقينا 21 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

قال طارق رحمي محافظ الغربية، إن هناك زيادة في أعداد الراغبين في الحصول التصالح في مخالفات البناء فيما عدا 8 حالات.





وأضاف طارق رحمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تلقينا 21 ألف طلب ونتوقع تزايد الأمر للتقديم على طلبات التصالح على مخالفات البناء في الفترة المقبلة".





وتابع طارق رحمي:" اخر معاد للتصالح في مخالفات البناء 30 سبتمبر ثم يتم إزالة فورية لكل المخالفات ومن لم يتقدم بطلب للتصالح".





وأكمل طارق رحمي:" مسموح لأي فرد سواء كان مالك العقار أو مالك الشقة أو المستأجر أن يتقدم بطلب التصالح في المخالفة التي يقطن بها".





ولفت طارق رحمي:" كل من يشتري وحدة سكنية يتوجه إلى الحي للتاكد من قانونية وعدم مخالفة المبنى الذي يسكن فيه".



