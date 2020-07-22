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بين الناس

سكان منطقة عمارات الشرطة بجسر السويس يطلبون رفع صناديق القمامة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكت السيدة ريهام مصطفى عفيفى من سكان 9 عمارات الشرطة جسر السويس بالقاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة وتراكمها .

وتقول فى شكواها : نعانى من انتشار القمامة وتراكمها، ما أدى إلى انتشار الحشرات والرائحة الكريهة مطالبة بتوفير صناديق لها ورفعها بشكل يومى ودورى، للحد من نتشار العدوى بالأمراض .

التواصل مع القارئة  01026616140
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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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