سكان منطقة عمارات الشرطة بجسر السويس يطلبون رفع صناديق القمامة

شكت السيدة ريهام مصطفى عفيفى من سكان 9 عمارات الشرطة جسر السويس بالقاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة وتراكمها .





وتقول فى شكواها : نعانى من انتشار القمامة وتراكمها، ما أدى إلى انتشار الحشرات والرائحة الكريهة مطالبة بتوفير صناديق لها ورفعها بشكل يومى ودورى، للحد من نتشار العدوى بالأمراض .





التواصل مع القارئة 01026616140

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



