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أصل الحكاية

نساء صنعن أسطورة ماسبيرو.. أشهر ماما في تاريخ التليفزيون.. وصاحبة لقاءات السادات

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:53 ص
راوية راشد
راوية راشد
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عبدالله قدري
منذ تأسيس مبنى الإذاعة والتلفزيون عام 1960 وارتبط باسمه مجموعة من نجوم الفن الإذاعي والتلفزيوني على مدار 6 عقود متتالية، وكان للرجال والنساء نصيب كبير من تألق التلفزيون المصري منذ انطلاقه

لعل واحدا من أبرز الوجوه النسائية هي سميحة عبد الرحمن عملت عقب تخرجها في مكتب الصحافة بمصلحة الاستعلامات، ومن ثم التحقت بالإذاعة المصرية بقسم الترجمة، لكنها توهجت أثناء العمل في برامج الأطفال "بابا شارو"، وفي أعقاب نجاحها الكبير اصبحت المشرفة على البرامج لمدرسية في التلفزيون، وتدرجت في مناصب عدة حتى وصلت إلى مدير عام البرامج الإذاعية ، وعرفت باسم "ماما التلفزيون".

والمذيعة أمانى ناشد والتي بدأت مشوارها بالعمل بالإذاعة عام 1958 فى مكتبة الشرائط حتى عام 1960، ثم انتقلت للعمل كمذيعة، وقدمت برنامج مجلة التليفزيون وعلى شط النيل وسهرة مع فنان، وكذا "نادي الشباب" و"لقاء كل يوم" و"أيام زمان".

كما ارتبطت نشرة الأخبار بصوت المذيعة "همت مصطفى" التي تعد أول من قرأت نشرة الأخبار، كما كانت صاحبة اللقاءات المفضلة للرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما شغلت منصب رئيسة التلفزيون عام 1980. 

وكانت الجريئة راوية راشد هي صاحبة أشهر برنامج تلفزيوني في العالم العربي تحت اسم "خلف الأسوار" ومثل تحديا من نوع جديد وتطلب جرأة كبيرة إذ استضافت عددا من المجرمين ودفعهم للإدلاء بتصريحات وتفاصيل الجرائم التي ارتكبوها.

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