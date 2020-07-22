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رياضة

الإنتاج الحربي يكشف التطورات الصحية لـ مختار مختار بعد إصابته بـ كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:58 ص
صدى البلد
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محمد رشاد
قال خالد مهدي، مدير الكرة فى نادي الإنتاج الحربي، إن مختار مختار، المدير الفنى للفريق، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف خالد مهدي، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن اتحاد الكرة كان مطالباً بعمل محاضرات للأطباء بالأندية، قبل خوض المعسكرات استعدادًا لعودة الدورى، تفاديًا لزيادة الحالات المصابة بالفيروس التاجي.

وأوضح خالد مهدي، أن مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربي، يعد أحد المصابين بكورونا وحالته مطمئنة وبصحة جيدة.

وأكد خالد مهدي أن المباراة الودية التى كانت ستجمع بين الإنتاج وإنبى، يوم الجمعة المقبل، تم إلغاؤها حتى الآن.
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