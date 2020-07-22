نقل 14 مصابًا إلى المستشفى في حادث إطلاق النار على جنازة بشيكاغو.. فيديو

أكدت شرطة مدينة شيكاغو نقل 14 شخصًا إلى المستشفى بعد تبادل لإطلاق نار قرب جنازة في المدينة.





وقال إريك كارتر المسئول بإدارة شرطة شيكاغو، إن أشخاصًا بادروا بإطلاق النار من سيارة، على المشاركين في الجنازة بشيكاغو.





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وأضاف أن هؤلاء المشاركين، بادلوا مهاجميهم بإطلاق النار على سيارتهم، والتي تعرضت لحادث، وسرعان ما توقفت، ثم تمكن بعض من كانوا فيها من الفرار.





وأوضح المسئول الأمني أن الشرطة تستجوب مُشتبهًا به على صلة بالحادث.



