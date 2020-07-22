اليابان تعتمد عقار "ديكساميثازون' لعلاج مرضى كورونا

اعتمدت وزارة الصحة اليابانية، استخدام عقار (ديكساميثازون) من عائلة (الستيرويدات) كعلاج ثاني لمصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الموافقة على عقار (ريمديسفير) المضاد للفيروسات مايو الماضي.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، اليوم الأربعاء، أن (ديكساميثازون) لفت الانتباه الدولي منذ أن أعلنت بريطانيا شهر يونيو الماضي أن العقار قلل من خطر الوفاة أسوأ الحالات لمرضى كوفيد-19.

ويٌستخدم العقار الرخيص الواسع الاستخدام لعلاج مجموعة واسعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا بما في ذلك أمراض الرئة، كما أنه مغطى في وثائق التأمين الصحي.

وأدرجت الوزارة عقار (ديكساميثازون) في نسخة منقحة من كتيب وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية لعلاج مرضى كوفيد-19 باعتباره دواء اعتمدته الحكومة.

واستشهد كتيب الإرشادات الخاص بفيروس كورونا بدراسة أجرتها جامعة /أكسفورد/ ومراجعة المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة للمبادئ التوجيهية لعلاج مرضى كوفيد-19 لإدراج الدواء في بروتوكول علاج مصابي كورونا.

وبمقارنة حالة حوالي 2100 مريض تعاطوا الدواء لمدة 10 أيام وحالة 4300 مريض لم يتعاطوه، قال فريق جامعة أكسفورد في يونيو الماضي إن عقار ديكساميثازون قلل من معدل الوفيات بمقدار الثلث بين المرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي.

وأضافت الجامعة البريطانية أن معدل الوفيات بين المرضى الذين لا يحتاجوا إلى جهاز التنفس ظل ثابت لم يتغير.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت إن (ديكساميثازون) يمكن أن ينقذ حياة مرضى كوفيد-19 ذوي الحالات الحرجة.











