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برلمان

مشيدة ببطولة موقعة بئر العبد.. أنيسة حسونة: أمن مصر القومي خط أحمر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:06 ص
النائبة أنيسة حسونة
النائبة أنيسة حسونة
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فريدة محمد
ثمنت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، جهود القوات المسلحة في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية ببئر العبد. وأشارت حسونة، في بيان لها، أن اقتلاع جذور الإرهابية ومواجهة قوى الشر أصبحت الشغل الشاغل للقوات المسلحة والقيادة السياسية لحماية أمن واستقرار الدولة المصرية وشعبها العظيم.  

ولفتت حسونة فى بيان صحفى له، إلى أن القوات المسلحة تعد عدتها لمواجهة الغزاة وقوى الشر على حدودها الغربية مع ليبيا وفي نفس الوقت عيونها ساهرة لملاحقة الجماعات الإرهابيو العناصر التكفيرية في سيناء.  

وأضافت  أن نجاح القوات المسلحة في صد تلك المحاولات الإرهابية لها دلالات واضحة للعالم أجمع بأن مصر لن تسمح بأحد الاقتراب من أمنها القومي أو استقرار شعبها. ونعت ببالغ الحزن والآسي أسر شهداء أبطال القوات المسلحة، داعية بالشفاء العاجل للمصابين.
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