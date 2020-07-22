مشيدة ببطولة موقعة بئر العبد.. أنيسة حسونة: أمن مصر القومي خط أحمر

ثمنت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، جهود القوات المسلحة في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية ببئر العبد. وأشارت حسونة، في بيان لها، أن اقتلاع جذور الإرهابية ومواجهة قوى الشر أصبحت الشغل الشاغل للقوات المسلحة والقيادة السياسية لحماية أمن واستقرار الدولة المصرية وشعبها العظيم.





ولفتت حسونة فى بيان صحفى له، إلى أن القوات المسلحة تعد عدتها لمواجهة الغزاة وقوى الشر على حدودها الغربية مع ليبيا وفي نفس الوقت عيونها ساهرة لملاحقة الجماعات الإرهابيو العناصر التكفيرية في سيناء.



