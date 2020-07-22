AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بالأخلاق تستقم الحياة.. وزارة الشباب تعلن خريطة البرنامج القومي لمواجهة الظواهر السلبية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني خريطة البرنامج القومي لمواجهة الظواهر السلبية ودعم الأخلاق الحميدة والقيم المجتمعية الإيجابية تحت شعار "بالأخلاق.. تستقم الحياة"، والتي سيتم خلالها عقد لقاءات حوارية عبر شبكات الإنترنت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس (برنامج زوم)، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.


وينطلق أول اللقاءات الخميس الموافق 6 أغسطس القادم في الحادية عشرة صباحًا مع الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.


ويهدف البرنامج الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأزهر الشريف، إلى طريق نشر القيم الإيجابية في المجتمع ودعم القيم الإسلامية الوسطية. 


وتتناول لقاءات البرنامج عددا من الموضوعات التي تهم كل شاب وفتاة في الوقت المعاصر الذي انتشرت فيه عدد من الأفكار السلبية في المجتمع المصري، ومن بينها موضوعات الشباب بين الحرية والمسئولية، والذي يتناول التأصيل العلمي والديني لمفهومي الحرية والمسئولية والعلاقة بينهما، و"ظاهرة الإلحاد أساسها والتأصيل العلمي لها وكيفية تجنبها وعلاج من وقع فيها مع وضع رؤية وحلول عملية وعلمية لحماية نسيج المجتمع من آثارها السلبية، وقضايا العنف في شتى أشكاله وموقف الدين منها وسبل وقاية الشباب والمجتمع من الوقوع بها، وذلك من خلال مجموعة من علماء الأزهر الشريف ورجال الوعظ وأساتذة جامعة الأزهر.


 يذكر أنه من المقرر تنفيذ البرنامج على عدة مراحل، حيث تنفذ خلال المرحلة الأولى ٥٤ لقاءً خلال الفترة من شهر أغسطس القادم حتى شهر أكتوبر بواقع ١٨ لقاءً في كل شهر، بحيث تشارك كل محافظة في تنفيذ ٢ لقاء وسوف يتم الإعلان شهريا عن مواعيد تنفيذ تلك اللقاءات من خلال جدول زمني محدد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في النصف الأول من 2020.. البحوث الإسلامية: نفذنا 403 قافلات دعوية و29 ألف لقاء ثقافي في جميع المحافظات

جامعة الأزهر: التحرش سلوك منحرف ويجب محاكمة مرتكبه

من حنين إلى مودة.. مشاهير التطبيقات المشبوهة يواجهن المجهول.. أساتذة جامعيون يوضحون كيف نحمي بناتنا من السقوط في مستنقع الرذيلة.. تقديم محتوى إعلامي هادف ينمي قيم وأخلاق المجتمع أبرز المقترحات

الشباب تستضيف علي الدين هلال فى لقاء حواري حول انتخابات الشيوخ

وزارة الرياضة تعلن الحرب على التحرش.. صبحي يشارك فى مؤتمر أون لاين لمواجهة الظاهرة: ممارسة وأدوات الرياضة محفزة للتصدى لها

ترشيحاتنا

لأول مرة .. ظهور المقصورة الداخلية هيونداي توسان 2021.. صور

أول تعليق لـ الصين بعد أوامر أمريكا بإغلاق قنصليتها في هيوستن

ضربة جديدة لـ ويل سميث.. عشيق زوجته يثير الجدل باعترافات جريئة

توفيت بعد الولادة مباشرة.. كورونا يحرم مريضة من رؤية ابنتها مرة واحدة

بسبب فيروس كورونا.. اتحاد الكرة يتخذ قرارا جديدا بعد عودة الدوري

بحجاب وردي.. شاهد أحدث ظهور لـ فيفي عبده عبر إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاستعادة حقيبتها.. أم تخاطر بحياتها وحياة طفلها وسط التماسيح.. شاهد

توفيت بعد الولادة مباشرة.. كورونا يحرم مريضة من رؤية ابنتها مرة واحدة

فيلم أكشن يتسبب في كشف محاولة لتهريب المخدرات داخل حبوب القهوة.. اعرف الحكاية