بالأخلاق تستقم الحياة.. وزارة الشباب تعلن خريطة البرنامج القومي لمواجهة الظواهر السلبية

وينطلق أول اللقاءات الخميس الموافق 6 أغسطس القادم في الحادية عشرة صباحًا مع الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.









ويهدف البرنامج الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأزهر الشريف، إلى طريق نشر القيم الإيجابية في المجتمع ودعم القيم الإسلامية الوسطية.









وتتناول لقاءات البرنامج عددا من الموضوعات التي تهم كل شاب وفتاة في الوقت المعاصر الذي انتشرت فيه عدد من الأفكار السلبية في المجتمع المصري، ومن بينها موضوعات الشباب بين الحرية والمسئولية، والذي يتناول التأصيل العلمي والديني لمفهومي الحرية والمسئولية والعلاقة بينهما، و"ظاهرة الإلحاد أساسها والتأصيل العلمي لها وكيفية تجنبها وعلاج من وقع فيها مع وضع رؤية وحلول عملية وعلمية لحماية نسيج المجتمع من آثارها السلبية، وقضايا العنف في شتى أشكاله وموقف الدين منها وسبل وقاية الشباب والمجتمع من الوقوع بها، وذلك من خلال مجموعة من علماء الأزهر الشريف ورجال الوعظ وأساتذة جامعة الأزهر.











يذكر أنه من المقرر تنفيذ البرنامج على عدة مراحل، حيث تنفذ خلال المرحلة الأولى ٥٤ لقاءً خلال الفترة من شهر أغسطس القادم حتى شهر أكتوبر بواقع ١٨ لقاءً في كل شهر، بحيث تشارك كل محافظة في تنفيذ ٢ لقاء وسوف يتم الإعلان شهريا عن مواعيد تنفيذ تلك اللقاءات من خلال جدول زمني محدد.