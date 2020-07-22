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ديني

هل أداء تحية المسجد مرة واحدة تجزئ حال تكرار دخول المسجد.. أمين الفتوى يجيب

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:58 ص
تحية المسجد
تحية المسجد
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عبد الرحمن محمد
هل تجزئ صلاة تحية المسجد مرة واحدة عند تكرار الدخول والخروج من المسجد؟..سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له عبر موقع دار الإفتاء المصرية. 

ورد عثمان، قائلًا: إن صلاة تحية المسجد يكفي أو يؤديها الشخص مرة واحدة عند دخوله للمسجد، لافتًا الى أن صلاة تحية المسجد تكفي مرة واحدة لأن الأصل أن يشغل البقعة في المسجد فور دخوله بصلاة.

وأشار إلى أن صلاة ركعتين تحية لرب المسجد، وليس المقصود هو صلاة ركعتين للمسجد نفسه أي البقعة نفسها، ومن قصد صلاة ركعتين للمسجد نفسه لم يصح.

حكم قضاء الصلاة الفائتة بين الأذان والإقامة في المسجد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "دخلت المسجد بين الأذان والإقامة فهل أصلي السنة أم تحية المسجد؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من دخل المسجد لأداء الصلاة بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة فله أن يصلي ركعتين بنية السنة، منوها أن هذه السنة تجزئه عن أداء ركعتي تحية المسجد.

وأشار إلى أنه يجوز لمن دخل المسجد وعليه صلاة فائتة، فله أن يصلي هذه الصلاة الفائتة قبل الإقامة ووقتها سيحصل أيضا على ثواب تحية المسجد بما صلاه.

وأوضح، أن النبي لما قال "فلا يجلس قبل أن يصلي" يريد أن يصلي أى صلاة قبل الجلوس.
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