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فن

أحلى فرحة.. شاهد آيتن عامر تستعيد ذكريات زفافها

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:02 م
ايتن عامر و زوجها
ايتن عامر و زوجها
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ميرنا محمود
استعادت الفنانة آيتن عامر ذكرياتها مع زوجها عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

ونشرت  آيتن عامر فيديو زفافها و علقت علي الفيديو قائلة : " ٢٢ يوليو أحلى فرحة".

وحاز الفيديو علي إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي :
قمر ، ربنا يخليكوا لبعض ، حلوين اوي 

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وشاركت آيتن عامر  فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.
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