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توك شو

آيتن عامر تحكى مواقف طريفة فى طفولتها وتعاملها الآن مع أبنائها

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:01 ص
آيتن عامر
آيتن عامر
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البهي عمرو

قالت الفنانة آيتن عامر، إن حياتها قبل الزواج كما هي بعد الزواج والإنجاب، موضحة " عيالى بتضربنى.. ومستوى التفاهة بالنسبالي بيعلي طول الوقت".  

وأضافت آيتن عامر، خلال حوارها على قناة النهار، أنها أم غير مسيطرة، ولا تستطيع فرض أي شيء على أولادها.  


وأشارت إلى أنها تتمنى أن يكون أولادها أفضل الأولاد، ولكن لن تفرض على أحد العمل في أى مجال، مؤكدة " انا هفضل فى ظهرهم واللى عايز يشتغل فى حاجة هو حر أهم حاجة يكون هو بيحبها ومقتنع بيها ".   

وقالت أنها تأمل أن يجعل الله فى وجه أبنائها القبول والرضا، و الحب من الجميع، وان يرزقهم الله الطريق الصحيح و العمل الصالح، وأن يجعلهم بارين بنا.

وتحدثت آيتن عامر، عن طفولتها وقالت: " أنا كنت طفلة شقية ولذيذة والكل كان بيحبنى عشان كنت أصغر واحدة، وفى سن صغير كنت أجهز الوجبات وأقوم بتكسير الأطباق، مؤكدة : وفاء عامر كان تخصص يوم الجمعة لاستضافة أصدقائها وكنت أساعدها".

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