آيتن عامر تروي تفاصيل ارتباطها بزوجها .. فيديو

قالت الفنانة آيتن عامر ، إن زواجها من محمد عز العرب، مدير التصوير لم يأت عن حب من أول لحظة كما يتوقع الجميع، موضحة أنها عملت مع محمد في مسلسل السبع وصايا وبعد ذلك بدأ التعارف وتبادل أرقام الموبايلات.









وأضافت آيتن عامر ، خلال حوارها على قناة النهار، أن بداية التقارب بدأ من جانب محمد عز العرب، مؤكدة " كنا بنصور فى مسلسل زنقة ستات وبعد التصوير ذهب الجميع لأقرب مطعم وقام هو بالمحاسبة على طلباتها".









وأشارت إلى أنه بعد ذلك عزمها على عيد ميلاده، و بالصدفة : " البرفان الذى قمت بشرائه له كان نفس البرفان الذى يضع منه ليلة عيد ميلاده".





ولفتت إلى أن زوجها لم يعترف لها بالحب، ولكن ذهب لـ شقيتها وفاء عامر وطالب يدها منها.





وأوضحت أن زوجها بعد ذلك عرض عليها الزواج أثناء عودتها من تصوير أحد البرامج فى الدول العربية ووقف فى المطار وفى يده لوحة مكتوب عليها عرض الزواج.



